Josh Simmons gilt als eines der vielversprechenden College-Talente seiner Position. Aktuell ist der Offensive Tackle verletzt. Nun sendet er überraschend positive Signale.

Von Florian Puth

Josh Simmons gilt als hochgradig talentiert. Der Offensive Tackle wird vor dem diesjährigen NFL-Draft als einer der absoluten Top-Talente auf seiner Position gehandelt. Optimale Voraussetzungen also, um am 24. April den Sprung in die größte Footballliga der Welt zu schaffen.

Jedoch steht Simmons vorerst eine Verletzung im Weg. Der Left Tackle der Ohio State University riss sich Mitte Oktober 2024 die Patellasehne im linken Knie. Eine Operation musste her. Die Disziplinen und die Möglichkeit, sich beim Combine weiterzuempfehlen, verpasste er somit. Dennoch ist der 23-Jährige zuversichtlich, schon bald wieder auf dem Feld stehen zu können.

Am Rande des Combine versicherte er Reportern, er sei in seiner Reha dem Zeitplan deutlich voraus. Simmons gehe davon aus, schon in Kürze wieder ins Training einsteigen zu können. "Ich werde wahrscheinlich Mitte April freigegeben, um allen einen guten Pro Day zu ermöglichen", sagte Simmons dem Nachrichtenportal "Eleven Warriors."