Kylian Mbappe muss heftige Kritik von Jerome Rothen einstecken: "Er hat uns komplett betrogen"

"All das, was wir gestern gesehen haben, haben wir in der kompletten Saison bei PSG nicht gesehen. Das Lachen, die Verbindung zu den Fans, die grundlegenden Dinge des Fußballs", kritisierte Rothen am Donnerstag bei "RMC Sport".

Während seine Leistungen bei PSG gerade gegen Saison-Ende stark abflachten, brillierte der Stürmer jüngst in Frankreichs Nationalmannschaft. So etwa beim 3:0-Erfolg im Testspiel gegen Luxemburg, indem Mbappe einen Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete.

Mbappes teils schwache Auftritte im Dress der Pariser lagen laut Rothen "nicht am Trainer, nicht an der Führungsebene, nicht am Präsidenten, nicht an den Fans. Es geht dabei einzig und allein um Respekt."

Weiter sagte der ehemalige französische Nationalspieler: "Wenn du dich selbst in der Kategorie der besten Spieler der Welt siehst, dann musst du auch die entsprechende Einstellung an den Tag legen. Du musst für deine Teamkollegen kämpfen, für dein Land, für deinen Verein. Ich denke, er hat uns komplett betrogen. In Sachen Außendarstellung und Kommunikation war das die gesamte Saison über eine Katastrophe. Ich bin wirklich wütend auf ihn."

Harte Worte, über die Mbappe jedoch hinwegsehen dürfte. Künftig wird der Superstar für Real Madrid auflaufen. Dies bestätigten die "Königlichen" Anfang der Woche.