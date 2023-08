Lyles triumphiert auch über 200 m - Jackson verteidigt Titel

Anzeige

Titelverteidiger Noah Lyles hat fünf Tage nach seinem Goldlauf über 100 m das WM-Double perfekt gemacht. Der US-Sprintstar triumphierte am Freitag in Budapest in 19,52 Sekunden auch über die 200 m. Bei den Frauen setzte sich Titelverteidigerin Shericka Jackson (Jamaika) mit Meisterschaftsrekord von 21,41 Sekunden durch, nur sieben Hundertstel fehlten zum 35 Jahre alten Weltrekord von Florence Griffith-Joyner (USA).

Der 26-jährige Lyles sicherte sich damit seinen dritten WM-Titel in Serie und holte als erste Sprinter seit Usain Bolt (2015 in Peking) beide Goldmedaillen über die zwei kürzesten Sprintdistanzen. Dasselbe Kunststück hatte auch Sha'Carri Richardson (USA) angestrebt, die 100-m-Weltmeisterin musste sich jedoch mit Bronze (21,92) begnügen. Silber ging an ihre Landsfrau Gabrielle Thomas (21,81).