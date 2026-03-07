- Anzeige -
Paralympics

Paralympics - Goldener Auftakt: Forster triumphiert in der Abfahrt

Fahnenträgerin Anna-Lena Forster hat bei den Paralympischen Winterspielen nach einem Hundertstelkrimi für einen goldenen Blitzstart gesorgt. Die Monoskifahrerin gewann am ersten Tag der Wettbewerbe die Abfahrt der sitzenden Startklasse in Cortina d'Ampezzo und bescherte dem Team D einen perfekten Auftakt.

Forster setzte sich auf der aufgrund des Tauwetters schon leicht ramponierten Piste im Tofane Alpine Skiing Centre in 1:25,79 Minuten mit fünf Hundertsteln Vorsprung vor ihrer spanischen Weltcup-Konkurrentin Audrey Pascual Seco durch. Die Chinesin Sitong Liu (+5,48) komplettierte das Podium.

Weltmeisterin und Mitfavoritin Barbara van Bergen stürzte als erste Starterin und landete im Fangnetz, konnte aber anschließend langsam in den Zielbereich fahren. Peking-Siegerin Momoka Muraoka verzichtete auf einen Start, die Japanerin war erst kürzlich nach einem Schlüsselbeinbruch ins Renngeschehen zurückgekehrt.

Für die 30-jährige Forster ist es die erste Goldmedaille in der Abfahrt, in Peking hatte sie Silber geholt. Insgesamt triumphierte die Radolfzellerin bereits fünf Mal bei Winterspielen, ihr Medaillenkonto steht mittlerweile bei zehn.

Forster fehlen damit noch zwei Paralympicssiege, um mit der früheren Monoski-Dominatorin Anna Schaffelhuber gleichzuziehen. In Norditalien ist das Aushängeschild der Mannschaft des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) noch im Super-G, der Super-Kombination, dem Riesenslalom und in ihrer Paradedisziplin Slalom am Start.

Die weiteren deutschen alpinen Athletinnen und Athleten verzichteten auf einen Einsatz zum Auftakt der Entscheidungen in Cortina.

