Die Kritik am neuen Motorenreglement der Formel 1 nimmt zu. Nach dem Qualifying in Australien finden Weltmeister Lando Norris und Max Verstappen deutliche Worte.

Lando Norris und Max Verstappen haben kurz vor dem ersten Grand Prix des Jahres erneut heftige Kritik an den neuen Motoren der Formel 1 geübt. "Wir sind von den besten Autos in der Geschichte zu den vielleicht schlechtesten gekommen, was die Fahrbarkeit angeht", sagte Weltmeister Norris am Samstag nach dem Qualifying beim Saisonauftakt in Australien: "Wir müssen jetzt damit leben und das Beste daraus machen."

Erstmals in der Geschichte der Rennserie trägt der Elektromotor fast die Hälfte der Leistung bei, der Bedarf eines Formel-1-Autos ist aber so groß, dass die Fahrer ihre Runden nicht unter Volllast fahren können - weil ihnen sonst die Energie ausgeht.

"Ich könnte für Stunden darüber sprechen", sagte McLaren-Pilot Norris, "jeder weiß, wo die Probleme liegen: Es ist die 50/50-Aufteilung, die funktioniert einfach nicht."

Die Fahrer müssen an gewissen Stellen der Strecke "vom Gas gehen oder runterschalten", um den Generator zu füttern und Energie einzusammeln. Die neue Motorenformel wurde mit Blick auf die großen Hersteller gewählt, die in der Formel 1 zukunftsträchtige Technologien präsentieren wollen. Bei den 22 Fahrern herrsche aber weitgehende Einigkeit. "Wenn 18 oder 20 Fahrer sich beschweren, dann weiß ich nicht, ob es besser für den Sport ist", sagte Norris.