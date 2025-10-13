Die erste Promi Padel WM verspricht Spannung und Spektakel. Mit dabei sind Ex-Fußballstars wie Mats Hummels und Mario Gomez. Das Event ist auf ProSieben und Joyn zu sehen. Die Trendsportart Padel erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nun erobert das Spiel, welches aus dem Tennis und Squash bekannte Elemente vereint, auch die TV-Landschaft. Am Samstag, 18. Oktober, übertragen ProSieben und Joyn die erste "Promi Padel WM" live aus dem SAP Garden in München. Ab 20 Uhr dürfen sich die Zuschauer auf packende Duelle und sicherlich die ein oder andere spektakuläre wie kuriose Szene freuen. Die Promi Padel WM aus dem SAP Garden live und kostenlos auf Joyn streamen Mit dabei sind Influencer sowie bekannte Stars aus der Sport- und Unterhaltungsbranche. Wie im Padel-Sport üblich werden die insgesamt 16 Teilnehmer acht Duos bilden.

Promi Padel WM: Was ist Padel überhaupt? Padel ist eine Rückschlagsportart, die einen Mix aus Tennis und Squash darstellt und in der Regel als Doppel gespielt wird. Das 20 Meter lange und zehn Meter breite Feld ist von Glas- und Gitterwänden umgeben. Wie im Tennis trennt ein Netz die beiden Spielhälften. Prallt der Ball gegen eine Glaswand ist er noch Spiel, wodurch spektakuläre und abwechslungsreiche Ballwechsel zustande kommen. Gefragt sind Schnelligkeit, Geschick und Nervenstärke. Die Schläger enthalten Schaumstoff als Kern mit einer stabilen glatten Kunststoffhaut, während die Bälle fast identisch zu Tennisbällen sind, jedoch aufgrund eines etwas niedrigeren Luftdrucks langsamer fliegen. Die Sportart ist vor allem in Spanien und Italien sowie in Mittel- und Südamerika verbreitet.

Promi Padel WM: Welche Stars sind dabei Die 16 Teilnehmer bilden insgesamt acht Duos, die um den Sieg bei der Promi Padel WM kämpfen. Gespielt wird dabei im Turniermodus. Mit dabei sind einige bekannte Namen aus der Sport- und Unterhaltungsbranche. Fußball-Fans dürfen sich unter anderem auf bekannte Ex-Stars wie Mats Hummels, Mario Gomez und Christoph Kramer freuen. Hier sind die acht Teams im Überblick. Uwe Ochsenknecht (Produzent Film- und Fernsehen, Schauspieler) & Christian Düren (Moderator)

Mario Gomez (Ex-Fußballer, TV Experte) & Lena Gercke (*verletzungsbedingt wohl nicht am Start, Ersatz noch unbekannt)

Dagi Bee (Influencerin) & Daniel Boschmann (Moderator)

Marcell Jansen (Ex-Fußballer) & Stephan Gerick (YouTuber)

Mats Hummels (Ex-Fußballer) & Mischa Zverev (Ex-Tennisprofi)

Christoph Kramer (Ex-Fußballer, TV-Experte) & Marc Rzatkowski (Ex-Fußballer)

Dominik Struckmann (Ehemaliger Bachelor) & Karo Kauer (Influencerin)

Younes Zarou (Content Creator) & Elias Becker (Sohn von Boris Becker)