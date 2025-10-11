Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die neue DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbs-Historie.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.