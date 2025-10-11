Anzeige
Deutsche Eishockey-Liga Live bei joyn

DEL 2025/26 live: Straubing Tigers vs. Kölner Haie - ausgewählte Top-Spiele kostenlos bei Joyn streamen

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 15:49 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen.

PENNY DEL 1; Kölner Haie - Iserlohn Roosters; Köln, 12.10.2025 Hendrik Hane (Iserlohn Roosters, 32); Matias Lassen (Iserlohn Roosters, 15); Daniel Geiger (Iserlohn Roosters, 8); PENNY DEL 1; Kölner...

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Die Kölner Haie bei den Straubing Tigers live

Verfolge die Deutsche Eishockey-Liga LIVE auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL 2025/26 im kostenlosen Jony-Stream: Welches Spiel wird diese Woche übertragen?

  • Begegnung: Kölner Haie vs. Straubing Tigers
  • Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga, 12. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: Sonntag, 19. Oktober 2025, ab 16:30 Uhr
  • Spielort: Eisstadion Am Pulverturm, Straubing

DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein.

Das Wichtigste zur DEL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im auf Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es alle Partien im Livestream bei Magenta Sport. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

