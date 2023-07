Die neue ran.de-Website ist da!

Anzeige

Seit Dienstagmittag hat ran ein neues digitales Gesicht. Die Website wurde nicht nur optisch runderneuert, sondern verfügt auch über neue Features.

Nach intensiver Vorbereitung erreicht ran.de ab sofort in einem neuen, innovativen Design unsere User.

Neben der ansprechenden Optik und der klaren Navigation, wurde auch die Benutzer-Freundlichkeit deutlich verbessert. Videos, Galerien und Texte sind jetzt noch komfortabler zu konsumieren und bieten ein noch besseres Sport-Erlebnis.

Großformatige Fotos und eine klare Struktur bringen die wichtigsten News, Fakten und Zahlen dem User auf den Monitor. Die neue Navigation macht alle Inhalte leichter auffindbar. Zudem werden die Werte aus dem umfangreichen Datencenter besser integriert.

Durch neue Technik ist die Redaktion zudem noch schneller in der Lage, den Usern die entsprechenden Inhalte auf dem Smartphone und im Web zu Verfügung zu stellen. Besonders auf den mobilen Devices herrscht nun ein übersichtlicheres und zeitgemäßes Layout.

Doch nicht alles ändert sich, denn das Wesentliche bleibt wie bisher: ran wird auch weiterhin mit voller Leidenschaft und Kompetenz alles aus der Welt des Sports in Echtzeit bieten.

Bereits am kommenden Freitag wartet ein echter Knaller: Der Zweitliga-Auftakt mit Hamburger SV gegen Schalke 04 ab 19:30 Uhr LIVE in SAT.1, in der ran App und auf der neuen ran.de.

Viel Spaß beim Entdecken von ran.de!