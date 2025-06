NHL Finals: Bittere 1:6-Abreibung! Leon Draisaitl mit Edmonton Oilers in Rückstand

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers kassieren in den NHL Finals gegen die Florida Panthers eine bittere Klatsche.

Der Stanley-Cup-Traum von Eishockey-Star Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers droht erneut zu platzen. Bei den Florida Panthers kassierten die Kanadier eine bittere 1:6-Klatsche und gerieten in der NHL-Finalserie mit 1:2 in Rückstand - in Spiel vier in der Nacht zu Freitag, das erneut im "Sunshine State" stattfindet, können sich die Panthers mit einem Sieg bereits Matchbälle erspielen.

Draisaitl, der in den beiden ersten Duellen der Best-of-seven-Serie jeweils getroffen hatte, blieb diesmal blass und ohne Scorerpunkt. Brad Marchand brachte die Panthers bereits nach 56 Sekunden in Führung. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Edmontons Corey Perry (22.) Anfang des zweiten Drittels drehten die Gastgeber, bei denen Nico Sturm einmal mehr nicht zum Einsatz kam, dann entscheidend auf.