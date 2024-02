Schach-Rüpel Hans Niemann sorgt für nächsten Skandal

Anzeige

Schach-"Rüpel" Hans Niemann sorgt für den nächsten Skandal. Der 20-Jährige darf 2024 nicht mehr an Turnieren des "Saint Louis Chess Club" teilnehmen.

Der "Saint Louis Chess Club" hat Hans Niemann von allen Turnieren im Jahr 2024 ausgeschlossen. Als Grund gab der Klub "unangemessenes Verhalten wie die Beschädigung von Privateigentum, unhöfliche Bemerkungen und eine unkooperative Haltung, die zur Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen führt" an.

Niemann gab zu, dass er nach den US-Meisterschaften 2023 mehrere Gegenstände im Chase Park Plaza Hotel in St. Louis zerstört hatte. "Nach einem sehr anspruchsvollen Turnier habe ich einige Dinge kaputtgemacht. Die kurze Geschichte ist, dass ich mich entschuldigt habe. Ich habe eine Geldstrafe bezahlt. Niemand wurde verletzt. Natürlich war es ein Fehler und ich entschuldige mich dafür", so der US-Amerikaner in einem Video bei "X".

Und weiter: "Sie scheinen entschlossen zu sein, die Karriere eines der größten Talente Amerikas zu ruinieren. Ich werde nicht zulassen, dass diese eklatante Desinformation weitergeht."

"Ich bin von allen Seiten angegriffen und auf die schwarze Liste gesetzt worden. Ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen und werde dafür sorgen, dass sich die Wahrheit durchsetzt", versprach Niemann.

Niemann gilt als "Badboy" der Schach-Szene und sorgte in den vergangenen Jahren für mehrere Skandale.