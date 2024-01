Skispringen: Schmid in Sapporo mit bestem Saisonergebnis

Anzeige

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat zum Auftakt der Japan-Tournee aufsteigende Form gezeigt. Im ersten Springen von Sapporo belegte die Oberstdorferin am Samstag Platz sieben und erreichte damit ihr bestes Saisonergebnis. Zum ersten deutschen Podest in der laufenden Saison fehlten der 15-maligen Weltcup-Siegerin keine fünf Meter.

"Es war ein ganz schön wilder Wettkampf, gerade im zweiten Durchgang hat es doch sehr stark geschneit. Das war nicht ganz optimal, um einen Weltcup durchzuziehen", sagte Schmid, "aber ich freue mich riesig, dass ich wieder in den Top 10 bin. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Ergebnis."

Den Sieg sicherte sich im Olympiaort von 1972 Weltcup-Titelverteidigerin Eva Pinkelnig aus Österreich mit Sprüngen auf 115,5 sowie 119,5 m (195,7 Punkte) vor der Finnin Jenny Rautionaho (193,3) und Eirin Maria Kvandal (Norwegen/192,5). Die zuletzt überragende Slowenin Nika Prevc kam nur auf Platz zehn. Schmid lag nach Sprüngen auf 112,0 und 119,0 m bei 184,1 Punkten.

Die 27-Jährige hatte nach einem schwachen Abschneiden bei den Heimweltcups in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf, als sie teilweise rund 30 Punkte hinter Platz drei lag, auf die Springen in Villach verzichtet und stattdessen trainiert.

Als zweitbeste Deutsche kam Luisa Görlich auf Platz 15, die ins Weltcup-Team zurückgekehrte Ex-Weltmeisterin Juliana Seyfarth belegte Rang 18. Selina Freitag (20.) sucht weiter nach ihrer Form. Die zuletzt starke Anna Rupprecht stürzte im ersten Durchgang, blieb zwar unverletzt, schied aber aus.

Am Sonntag steht in Sapporo ein weiteres Einzelspringen an, danach geht es für drei Wettbewerbe nach Zao.