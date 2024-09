DTM: Audi-Ende offiziell! Abt startet ab 2025 mit Lamborghini

Nach 25 Jahren mit Audi beschreitet das Traditionsteam Abt in der DTM neue Wege und wechselt zu Lamborghini! Das haben die Allgäuer, die auf der Nürburgring-Nordschleife schon seit 2023 mit der Audi-Tochter zusammenarbeiten, am Samstagmorgen des DTM-Wochenendes in Spielberg offiziell verkündet.