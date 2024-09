DTM - Power Ranking: Schlägt "Mr. Konstanz" in Spielberg zu?

Anzeige Die DTM-Saison rast auf die Ziellinie zu. Die Rennen in Spielberg sind die vorletzte Veranstaltung des Jahres – im Kampf um den begehrten Titel zählt nun jeder Punkt. Wer ist gut drauf, wer hat Probleme? ran hat das Power Ranking. Ab Freitag findet die Besinnlichkeit in der Steiermark ein vorübergehendes Ende: Die DTM gastiert am Red Bull-Ring in Spielberg (Österreich; alle Freien Trainings, Qualifyings und Rennen am Wochenende LIVE auf ProSieben, JOYN, ran.de und in der ran-App) und sorgt für großes Motorsport-Spektakel vor einer malerischen Bergkulisse. Nur sieben Punkte trennen die beiden bestplatzierten Fahrer Kelvin van der Linde und Mirko Bortolotti im Kampf um die Fahrerwertung. Da nach dem Wochenende in Österreich nur noch ein weiteres Event stattfindet, zählt jeder Punkt. Wer ist in Form und kann sich in Spielberg Chancen auf den großen Wurf ausrechnen? Das ran Power Ranking kennt die Antwort.

Platz 10: Marco Wittmann (Schubert Motorsport) Der zweimalige Champion erlebte am Sachsenring ein wahrlich verkorkstes Wochenende: Nach Platz 13 am Samstag wurde Wittmann während des zweiten Rennens in aussichtsreicher Position abgeschossen – ausgerechnet mit kräftiger Unterstützung seines Schubert-Teamkollegen Rene Rast. Der Titel ist rechnerisch zwar noch möglich, doch mit einem Abstand von 81 Punkten benötigt es ein wahres Motorsport-Märchen für den sympathischen Franken.

© IMAGO/Eibner

Platz 9: Rene Rast (Schubert Motorsport) Platz eins, Platz elf, Platz neun – die Achterbahn-Saison des Routiniers geht in unserem Power Ranking munter weiter. Die Rennergebnisse sieben und neun gehen nach der Verwicklung in den Crash von Jordan Pepper und Marco Wittmann fast unter, auch im Meisterschaftskampf hat Rast nur noch Außenseiterchancen. Seit seinem Sieg am Norisring wirkt der Altmeister völlig von der Rolle …

© IMAGO/Eibner

Anzeige Platz 8: Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing) Es sah alles nach einem perfekten Sonntag aus: Der junge Niederländer sicherte morgens seine erste DTM-Pole und bestimmte das Rennen, der Sieg schien unter Dach und Fach. Doch dann unterlief seinem Team ein Fehler beim Boxenstopp – Vermeulen musste eine Strafrunde absolvieren und rutschte noch auf Platz drei ab. Dennoch: Hält er seine gute Form, ist der große Triumph nur eine Frage der Zeit.

© IMAGO/Eibner

Platz 7: Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport) Drei Plätze verliert der Champion von 2021 im Vergleich zum Sachsenring. Die Plätze neun und acht sorgten nicht gerade für Jubelstürme, doch vor allem der Sonntag zeigte, dass mit dem Südafrikaner immer zu rechnen ist: Nach einem Reifenschaden räumte van der Linde das Feld von hinten auf und sammelt noch ordentlich Punkte. 45 trennen ihn derzeit von seinem Bruder an der Spitze der Fahrerwertung.

© IMAGO/Jan Huebner

Platz 6: Thomas Preining (Manthey EMA) Der Titelverteidiger lässt sich nicht unterkriegen. Am Samstag setzte der Österreicher ein starkes Zeichen, statt der Pole ging es wegen einer Strafe aber nur von Rang sechs ins Rennen. Dort duellierte sich Preining über viele Runden mit Kelvin van der Linde und eroberte letztlich einen starken sechsten Platz. Am Sonntag verpasste Preining auf vier das Podium nur knapp – kann er seine gute Form bei seinem Heimspiel bestätigen?

© IMAGO/Eibner

Platz 5: Jack Aitken (Emil Frey Racing) Wo wäre Jack Aitken im Meisterschaftskampf, wenn der Brite mehr Konstanz zeigen würde? Am Sachsenring erbte er die Pole und fuhr anschließend zu seinem DRITTEN Saisonsieg. Anders als bei vorherigen Rennen überzeugte Aitken dann auch am Sonntag und erkämpfte einen soliden sechsten Platz. Mit 50 Punkten Rückstand auf die Spitze hat der er nur noch Außenseiterchancen, doch im Motorsport ist bekanntlich alles möglich …

© IMAGO/Eibner

Platz 4: Luca Stolz (Mercedes-AMG Team HRT) ER reist als großer Sachsenring-Gewinner nach Spielberg. Platz vier am Samstag toppte der 29-Jährige mit einem souveränen Sieg am Sonntag. Mit seinen 114 Punkten (56 Zähler Rückstand) muss auch der Mercedes-Pilot auf ein Wunder hoffen, doch indirekt kann Stolz eine wichtige Rolle spielen: Als formstärkster Fahrer könnte der Deutsche ein essenzieller Partner für Markenkollege Maro Engel werden …

© IMAGO/Fotostand

Platz 3: Maro Engel (Mercedes-AMG Team Winward) Die Plätze drei und sechs, nur 15 Punkte Rückstand in der Fahrerwertung – "Mr. Konstanz" hat den DTM-Titel weiter fest im Blick. Der Routinier ist immer in Schlagdistanz, allerdings scheint ihm der letzte, entscheidende Punch zu fehlen. Engels Konstanz ist dennoch seine größte Stärke: Patzen Bortolotti oder van der Linde, kann der 39-Jährige zum ganz großen Schlag ausholen.

© IMAGO/Eibner

Platz 2: Mirko Bortolotti (SSR Performance) Am Samstag (Platz zwei) eroberte der Lamborghini-Pilot die Meisterschaftsführung, nur um sie mit Platz sieben am Sonntag wieder abzugeben. Bortolotti wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg, der beim derzeitigen Abstand von sieben Zählern am Ende ausschlaggebend sein könnte. Das Wochenende in Spielberg ist quasi ein Heimspiel für den Italiener – eine bessere Möglichkeit dürfte es kaum geben.

© IMAGO/Eibner

Platz 1: Kelvin van der Linde (Abt Sportsline) Er wackelte, aber fiel nicht – so lässt sich das Sachsenring-Wochenende von Kelvin van der Linde am besten zusammenfassen. Im Samstag-Qualifying steckte er im Verkehr fest und ließ seine Wut an seinem Renningenieur aus. Mit Platz acht im Rennen gab er die Meisterschaftsführung kurz ab, Platz zwei am Sonntag sorgte dann für den erneuten Wechsel. Sieben Punkte trennen ihn von Verfolger Bortolotti – das verspricht Spannung pur für die Rennen in Spielberg.