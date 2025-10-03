DTM-Finale 2025: Heute großer Crash im Titel-Neunkampf? "Rechne mit viel aggressiverem Kampf"

Herrscht beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim, bei dem neun Piloten noch den Titel gewinnen können, besondere Crashgefahr? Vor allem am Samstag spitzt sich die Situation zu, weil einige Piloten alles tun müssen, um sich bis zum letzten Rennen am Sonntag im Titelrennen zu halten - und dabei möglicherweise besonders viel Risiko eingehen. "Das wird sicher einer der heißesten Titel-Showdowns, den die DTM je gesehen hat", ist Leader Lucas Auer, der vor den finalen zwei Rennen neun Punkte vor Jordan Pepper im Grasser-Lamborghini und elf Punkte vor Rene Rast im Schubert-BMW liegt, überzeugt. Ihm ist bewusst, dass der Hockenheimring zum Überholen einlädt. DTM 2025 live am Hockenheimring - Die Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App "Qualifying ist wichtig, aber trotzdem kannst du in Hockenheim im Rennen durchaus noch vorfahren, wenn etwas schiefgegangen ist", weiß der Landgraf-Mercedes-Pilot. Das könnte durchaus zu übermütigen Aktionen führen. Auer hofft "auf einen fairen Kampf. Der Beste soll gewinnen."

Herausgerissener Motor: 2022 heftiger Crash bei Zehnkampf Übermütige Aktionen gab es schon vor drei Jahren beim Finale in Hockenheim - und damals war die Ausgangslage vergleichbar: Sogar zehn Fahrer waren es damals, die sich noch Chancen ausrechneten. Und dann musste das Rennen am Samstag nach dem Restart in der sechsten Runde abgebrochen werden, weil es in der Mercedes-Arena eine Kettenreaktion gab. Dabei wurde der Porsche-Motor des damaligen SSR-Piloten Dennis Olsen aus dem Auto geschleudert und detonierte in Nick Cassidys AF-Corse-Ferrari. Der Neuseeländer hatte Glück, dass das Geschoss nur seine Tür traf und nicht das Fenster, wodurch er unverletzt blieb. Im Gegensatz zu David Schumacher und Thomas Preining, die sich beim Crash Wirbelverletzungen und eine Rippenprellung zuzogen. Alle Infos zum Rennwochenende am Hoclenheimring in der Übersicht Am Sonntag war das Feld durch die vielen Schäden stark reduziert - und es waren nur noch 20 von 27 Boliden am Start.

"Für fünf oder sechs heißt es am Samstag alles oder nichts" Auch Grasser-Lamborghini-Pilot Jordan Pepper, der in der Meisterschaft sieben Punkte hinter Auer erster Verfolger ist, weiß, dass es für einige am Samstag um alles geht. "Neun Leute haben eine Chance, aber realistisch gesehen heißt es für fünf oder sechs von ihnen am Samstag alles oder nichts. Wenn sie nicht wirklich Boden gutmachen am Samstag, ist es für sie im Grunde vorbei. Ich rechne daher von ihnen am Samstag mit einem viel aggressiveren Kampf." Nur Auer, Pepper und der um elf Punkte zurückliegende Rast können sich vermutlich auch gute Chancen ausrechnen, wenn sie am Samstag nicht gewinnen. Ab dem viertplatzierten Maro Engel, dem 16 Punkte fehlen, wird es dann schon eng - diese Piloten stehen im Grunde unter Siegzwang oder müssen darauf hoffen, dass bei den direkten Rivalen alles schiefgeht.

DTM-Saison 2025: Power Ranking vor dem Rennen am Hockenheimring 1 / 25 © Imago DTM 2025: Das Power Ranking vor dem Rennen am Hockenheimring

Die 24 Piloten finden sich in Hockenheim für das letzte Rennwochenende der Saison ein. Das Power Ranking von ran verrät, wie es um die aktuelle Form der Fahrer gemessen an ihren Möglichkeiten bestellt ist. Wer entscheidet das Finale für sich?

Platz 24: Nicolas Baert (Comtoyou Racing - Aston Martin)

Platz 21 und 19 in Österreich, immer unter den langsamsten Fahrern des Feldes. Mittlerweile ist sein Teamkollege weit voraus. Baert wird die Rote Laterne in unserem Ranking wohl nicht mehr los. © IMAGO/Eibner Platz 23: Timo Glock (Dörr Motorsport - McLaren)

Das DTM-Comeback von Glock versprach Spannung und Aufregung. Das lieferte der Motorsport-Veteran. Zumindest am Mikrofon. Auf der Strecke fährt er meist hinterher. Platz 14 war am Sonntag das höchste der Gefühle. Der ehemalige F1-Pilot sammelte 16 Punkte in der gesamten Saison - Teamkollege Ben Dörr steht bei 46. Wir fassen die Saison zusammen: Nice try. © IMAGO/Pakusch Platz 22: Tom Kalender (Team Landgraf - Mercedes-AMG)

Der Samstag lieferte ein Ergebnis zum Abhaken, am Sonntag fuhr Kalender zu seiner Bestleistung in dieser Saison! Platz 11 bringen dem Jungspund fünf Punkte ein. © IMAGO/Eibner Platz 21: Fabio Scherer (Haupt Racing Team - Ford)

Samstags wurde Scherer 14. - sonntags endete das Rennen in einem DNF. Scherer kann mit den Leistungen von Ford-Kollegen Maini insgesamt nicht mithalten. © IMAGO/Eibner Platz 20: Maximilian Paul (Paul Motorsport - Lamborghini)

Null Punkte in Österreich. Bereits das dritte Rennwochenende dieser Art. Paul fiel in beiden Rennen aus. Enttäuschend. © IMAGO/Gruppe C Photography Platz 19: Nicki Thiim (ABT Sportsline - Lamborghini)

Der Absturz nimmt kein Ende. Thiim bleibt zum zweiten Mal in Folge ohne Punkte an einem Rennwochenende. Eine Saison zum Vergessen für den sympathischen Dänen. © IMAGO/Pakusch Platz 18: Magnus Gilles (Comtoyou Racing - Aston Martin)

Die ersten drei Rennwochenenden fuhr Gilles in der Saison nur hinterher. Doch in den vergangenen vier gab es immer Punkte! Auch am Red Bull Ring sammelte er acht Zähler ein. © IMAGO/Gruppe C Photography Platz 17: Morris Schuring (Manthey EMA - Porsche)

In der Fahrerwertung rangiert Schuring auf Platz 17. Der Porsche-Rookie sammelte zuletzt zwei Punkte - sein zweitschwächstes Rennwochenende der Saison. Nur beim Saisonauftakt in Oschersleben kassierte der DTM-Pilot eine Nullnummer. © IMAGO/Beautiful Sports Platz 16: Ben Dörr (Dörr Motorsport - McLaren)

Dörr kriegt sein Potenzial selten über eine konstante Zeit auf die Strecke. Der DTM-Fahrer, der immer wieder positive Ausreißer vorweisen kann, tummelt sich wieder im hinteren Mittelfeld. Im McLaren, wohl gemerkt. © IMAGO/Eibner Platz 15: Mirko Bortolotti (Abt Sportsline - Lamborghini)

Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem eine Wochenend-Ausbeute von acht Zählern als "gut" durchgeht. Der noch amtierende DTM-Champion wird in Hockenheim glanzlos abgelöst. Bortolotti hat sich 2025 sicherlich anders vorgestellt. © IMAGO/Eibner Platz 14: Luca Engstler (Grasser Racing Team - Lamborghini)

Zwei Mal Platz 10 am Red Bull Ring. Engstler fährt mit. Und dem Kollegen Jordan Pepper hinterher. Dieser hat fast 100 Punkte mehr vorzuweisen in der Fahrerwertung und noch echte Chancen auf den Titel. Engstler hat dieses Jahr zu wenig aus seinem Auto gemacht. © IMAGO/Eibner Platz 13: Arjun Maini (Haupt Racing Team - Ford)

Nach einem schwachen Wochenende zuvor meldet sich Maini vor allem mit einem starken fünften Platz im Ford zurück. Damit überholt er Titelträger Bortolotti in der Fahrerwertung.

Platz 12: Ben Green (Emil Frey Racing - Ferrari)

Der hervorragende Platz 4 am Samstag wird durch ein Ausscheiden am Sonntag getrübt. Da Teamkollege Vermeulen überperformte, fällt Green im teaminternen Ranking auf den letzten Platz. © IMAGO/Eibner Platz 11: Ricardo Feller (Land Motorsport - Audi)

JOYN AUF DIE 1! Feller pilotierte sein von uns gebrandeten Wagen auf die Siegerstraße. Leider lief der Samstag mit Rang 17 dafür bescheidener. Aber was für ein Erfolg für den Schweizer im Audi. Über die gesamte Saison gesehen ein verdienter Erfolg in einem unterlegenen Auto. © IMAGO/Eibner Platz 10: Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing - Ferrari)

Was war denn hier los? Warum nicht immer so! Nach zwei sehr schwachen Rennwochenenden absolviert Vermeulen sein bestes DTM-Event seiner bisherigen Karriere. 39 Punkte! Keiner sammelte mehr ein. Der Niederländer feiert mit Platz 2 und 3 zwar keinen Rennsieg, aber ein Doppelpodium. Er sichert sich so seine Top 10-Platzierung. © IMAGO/Gruppe C Photography Platz 9: Jules Gounon (Winward Racing - Mercedes-AMG)

Das war es wohl. Gounon holt "nur" 16 Punkte in Österreich und steht damit bei 142 Punkten in der Wertung. 29 Punkte hinter dem Führenden Auer (171). Das ist in zwei Rennen (plus den Qualifyings) nicht unmöglich aufzuholen, aber da noch acht andere Fahrer neben Gounon die Chance haben und besser platziert sind, extrem unwahrscheinlich. © IMAGO/Eibner Platz 8: Jack Aitken (Emil Frey Racing - Ferrari)

Uff. Aitken patzt zum wiederholten Male oder ist in einen Crash verwickelt, sodass er Punkte liegen lässt. Am Red Bull Ring sammelt der Brite sogar nur einen mickrigen Zähler. Eigentlich zu wenig, wenn man Champion werden will. Die restliche Saison verlief eigentlich sehr konstant. Jetzt sind es 21 Punkte Rückstand. Er braucht ein Top-Wochenende in Hockenheim.

Platz 7: Thomas Preining (Manthey EMA - Porsche)

Auch Preining scheint die Luft hinten raus auszugehen. Beim Heimspiel kommt der Champion von 2023 auf zehn Pünktchen - die schwächste Ausbeute der Saison. Er steht bei 146 Punkten. Das sind 25 Punkte hinter Auer. Und sogar acht Zähler auf den Kollegen Güven! Preining kann mehr. Und hat noch ein Wochenende, um das zu zeigen. © IMAGO/foto2press Platz 6: Ayhancan Güven (Manthey EMA - Porsche)

Am Wochenende vorher gewinnt der Türke beide Rennen, in Österreich sind es nur 9 Punkte, die er mitnimmt. Willkommen in der DTM, wo alles möglich ist. 154 Punkte bedeuten 17 Zähler Rückstand auf Auer. Auch er muss volles Risiko fahren. © IMAGO/Gruppe C Photography Platz 5: Marco Wittmann (Schubert Motorsport - BMW)

Wenn dieser verflixte Norisring nicht gewesen wäre. Und Rene Rast. Schubert scheint Wittmanns Teamkollegen vor dem Finale zu priorisieren, obwohl Wittmann selbst in guter Form ist. Bis auf das Heimrennen in Nürnberg fährt er eine brutal starke Saison. Und wer weiß ... je nachdem wie es läuft, ist das Wunder immer noch möglich. Er muss aber 21 Punkte aufholen. Und Rast irgendwie schlagen. © IMAGO/Eibner Platz 4: Maro Engel (Winward Racing - Mercedes-AMG)

Gefühlt führt Engel schon die gesamte Saison über das Verfolgerfeld an. Er fällt eigentlich nie aus und kommt immer auf seine Positionen, aber selten bis nach ganz vorne. Im Finale muss er jegliches defensives Denken abstellen. Ob Platz zwei, fünf oder acht am Ende ist egal, es zählt nur der Sieg. Die 24 Punkte aus Österreich helfen ihm. Er ist besser positioniert als Teamkollege Gounon und kann Markenkollege Auer noch ärgern. © IMAGO/Eibner Platz 3: Jordan Pepper (Grasser Racing Team - Lamborghini)

164 Punkte. Pepper ist der dichteste Verfolger von Auer! Nur sieben Zähler trennen beide Piloten. Der Südafrikaner kann in seiner ersten vollen DTM-Saison direkt das erreichen, was vielen über die gesamte Karriere verwehrt bleibt: sich zum Champion krönen. Er wäre nach Sheldon van der Linde der zweite seines Landes, dem das gelingen würde. © IMAGO/Gruppe C Photography Platz 2: Rene Rast (Schubert Motorsport - BMW)

Immer wenn man denkt, jetzt ist er weg, beweist Rast das Gegenteil. Mit der Schubert-Schützenhilfe und seinen genialen, risikobereiten Fähigkeiten schleicht sich der Datenfuchs wieder an. 30 Punkte am Red Bull Ring, nur noch 11 Zähler auf Auer! Die eine oder andere Strafe weniger in der Saison und Rast stünde ganz oben. © IMAGO/Pakusch Platz 1: Lucas Auer (Team Landgraf - Mercedes-AMG)

Die 1 in der Fahrerwertung. Und das eigentlich die ganze Saison lang schon. Dabei versucht Auer nach dem sensationellen Saisonstart einfach nur Punkte zu hamstern. Und es scheint zu gelingen. Zu aggressiv warfen die Konkurrenten wie Aitken, Preining, Pepper oder auch Rast schon Zähler weg. Auer blieb cool. Nahm auch mal eine untere Top 10-Platzierung mit. Doch reicht das auch am Ende für den ersten Titel? Spannend wird es dann, sollte er nach dem Samstag nicht mehr führen und zum Jäger werden. Neun Fahrer können noch Champion werden - alles ist bereit für ein fantastisches Finale in Hockenheim.

Wie sich das auf Peppers Herangehensweise auswirkt? "Meine Herangehensweise wird in Hockenheim nicht anders sein als bei anderen Rennen"; sagt er. "Wenn ich eine Gelegenheit sehe, werde ich sie ergreifen. Gleichzeitig will ich mich nicht am Samstag selbst aus dem Titelkampf nehmen. Ich möchte unbedingt sicherstellen, dass wir am Sonntag noch dabei sind."