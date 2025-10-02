DTM heute live: Finale am Hockenheimring - so gibt es am Samstag schon einen Champion

Die DTM-Saison 2025 rast auf die Zielgerade zu. Am Hockenheimring entscheiden zwei Rennen darüber, wer den begehrten Titel mit nach Hause nehmen darf. Selten war es in der DTM so spannend: Vor dem Saisonfinale am Hockenheimring (vom 3. bis 5. Oktober LIVE auf Joyn, ProSieben und ran.de) haben noch neun Piloten rechnerisch die Chance auf den Titelgewinn.

DTM-Finale heute am Hockenheimring: Wie sieht die Fahrerwertung aus? Nach sieben von acht Rennwochenenden steht Lucas Auer mit 171 Punkten an der Spitze. Auf den Rängen zwei und drei folgen der Südafrikaner Jordan Pepper (164 Punkte) und der dreimalige DTM-Champion Rene Rast (160). Im Qualifying am Samstag konnte von den Titelanwärtern nur Jack Aitken punkten, der dank des zweiten Platzes zwei Zähler holte und nun 150 Punkte auf seinem Konto hat.

DTM-Finale heute am Hockenheimring: Wie viele Punkte gibt es in Hockenheim noch zu vergeben? Insgesamt können in beiden Rennen 56 Punkte geholt werden - je 28 am Samstag und am Sonntag. Der Rennsieger erhält maximal 25 Zähler. Im Qualifying erhalten die ersten drei Fahrer absteigend drei, zwei und einen Punkt.

DTM-Finale heute am Hockenheimring: Wie viele Fahrer kämpfen um den Titel? Rechnerisch können sich noch neun Piloten den Meistertitel sichern. Neben Auer, Pepper und Rast sieht das Favoritenfeld wie folgt aus: Maro Engel steht bei 155 Punkten, knapp vor Ayhancan Güven (154). Punktgleich bei 150 Zählern stehen Jack Aitken und der zweimalige Champion Marco Wittmann. Auf den Plätzen acht und neun rangieren Thomas Preining (146) und Jules Gounon (142). Der Meisterschaftszehnte Thierry Vermeulen kann mit seinen 98 Punkten nicht mehr in den Titelkampf eingreifen.

DTM-Finale heute am Hockenheimring: Kann Lucas Auer schon am Samstag den Titel holen? Ja. Beendet der Österreicher den Samstag mit mindestens 29 Punkten Vorsprung auf seinen engsten Verfolger, darf sich Auer über seinen ersten DTM-Titel freuen. Folgendes, vereinfachtes Beispiel würde dem Routinier zum Titel reichen: Sollte Auer das Rennen (ab 12:55 Uhr LIVE auf ProSieben, Joyn und ran.de) gewinnen und damit in der Gesamtwertung auf 196 Punkte kommen, dürfte der Zweitplatzierte nach dem Rennen höchstens 167 Punkte haben. Für den derzeit zweitplatzierten Jordan Pepper bedeutet dies, dass er maximal als Neunter ins Ziel kommen müsste. Somit stünden am Ende 196 Punkte auf Auers Seite, Peppers 166 würden dann nicht mehr für eine Vertagung der Titelentscheidung reichen. Da allerdings neben Pepper noch sieben weitere Fahrer auf Auers Platz an der Sonne schielen, ist davon auszugehen, dass diese vereinfachte Rechnung wohl nicht reichen und die Titelentscheidung eher am Sonntag fallen wird. Dafür spricht auch, dass Auer nach einem Crash im Qualifying am Samstag nur von Position 18 aus ins Rennen geht.