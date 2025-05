Neue Folierung direkt im Einsatz

Schon dieses Wochenende wird Scherer auf dem Lausitzring (ab Freitag live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) erstmals mit der neuen Folierung an den Start gehen, nachdem der Schweizer beim DTM-Test am 6. Mai noch im schwarzen Ford Mustang GT3 mit den roten Streifen unterwegs war.

Auch bei den Auftritten des Teams bei den 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife und in Spa werden die neuen Sponsoren präsent sein, kündigt die am Nürburgring ansässige Truppe an.

Der Auftakt in Oschersleben war für das HRT-Team wie erwartet schwierig, da der US-amerikanische Bolide über den längsten Radstand im Feld verfügt, was in den langgezogenen Kurven ein Nachteil ist. Am Ende holte Arjun Maini nur ein Pünktchen für einen 15. Platz im ersten Rennen. Scherer kam bei seinem DTM-Comeback über die Plätze 19 und 18 nicht hinaus.