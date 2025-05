In der DTM kommt es an den kommenden zwei Wochenenden zu veränderten Startzeiten. Davon ist auch die Strecke am Lausitzring betroffen. Die DTM-Fans müssen sich an den kommenden zwei Wochenenden auf einen ungewöhnlichen Wochenend-Ablauf mit veränderten Startzeiten vorbereiten: Auf dem Lausitzring (23. - 25.5.) wirkt sich wie schon im Vorjahr die Eishockey-WM, die dieses Jahr in Schweden und Dänemark stattfindet und live auf ProSieben übertragen wird, auf den Zeitplan des ersten Renntags aus. Während man 2024 das Samstagsrennen statt wie gewohnt um 13:30 erst um 17 Uhr gestartet hat, um eine Überschneidung zu vermeiden, zieht man den Rennstart dieses Jahr um eine Stunde auf 12:30 Uhr vor. DTM-Saison 2025 live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App Die Eishockey-WM live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App Das ist eine Reaktion auf das Vorjahr, als man sich für eine Verschiebung nach hinten entschieden hatte und erst kurz vor dem DTM-Rennstart zum Lausitzring schaltete. Dieses Jahr wollen die Verantwortlichen vermeiden, dass man von einer potenziellen Verlängerung beim Halbfinale der Eishockey-WM betroffen ist.

Lausitzring: Genug Zeit zwischen Qualifying und Rennen Die Auswirkungen für Teams und Fahrer halten sich in der Lausitz aber in Grenzen, denn auch das Qualifying findet diesmal möglichst früh um 9:05 Uhr statt.

Dadurch bleibt genug Zeit, um Schäden zu reparieren und sich für das Rennen vorzubereiten. Ein Vorteil könnte aber sein, dass die Teams nach dem Rennen mehr Zeit für die Vorbereitungen auf den zweiten Renntag haben. Der läuft übrigens wie gewohnt ab - mit einem Qualifying um 9:00 und dem Rennstart um 13:30 Uhr .

DTM: Freitags-Qualifying und Abendrennen in Zandvoort Zwei Wochen später in Zandvoort (6. - 8.6.) wird das Programm dafür noch mehr über den Haufen geworfen. Wie im Vorjahr findet daher das Qualifying für das Sonntagsrennen in Zandvoort schon am Freitagabend statt, das Sonntagsrennen wird nach hinten verschoben und laut Plan um 16:30 Uhr gestartet. Schuld ist einmal mehr der offizielle Test für die 24 Stunden von Le Mans, der am 8. Juni zeitgleich mit dem Rennsonntag auf dem Dünenkurs stattfindet. Die DTM 2025 live auf Joyn "Wir haben nach den Erfahrungen im Vorjahr schon Anfang 2025 beschlossen, den Zeitplan in Zandvoort anzupassen, damit Piloten auch am Le-Mans-Test teilnehmen können", erklärt ein ADAC-Sprecher auf Nachfrage von Motorsport-Total.com. Das ist naheliegend, denn schon im Vorfeld der DTM-Saison war klar, dass mit den Schubert-BMW-Piloten Rene Rast und Marco Wittmann zumindest zwei DTM-Fahrer betroffen sind.

Beide treten beim 24-Stunden-Klassiker im LMDh-Boliden der Münchner in der Topklasse LMH an, weshalb sich BMW schon im Vorjahr für eine Anpassung des DTM-Programm starkgemacht hatte. Ebenfalls betroffen sind Mick Schumachers Alpine-Teamkollege Jules Gounon und Emil-Frey-Ferrari-Pilot Jack Aitken, der in Le Mans ebenfalls in der LMH-Klasse im Cadillac sitzt.

