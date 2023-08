DTM am Lausitzring: Jack Aitken dominiert ohne Probleme - Druck auf Preining wächst 

Preining wurde von der Rennleitung als Verursacher der Kollision ausgemacht und musste drei Penalty-Lap-Strafen absitzen, was 15 Sekunden gleichkommt.

Denn zunächst wurde trotz der Porsche-Schwäche im Qualifying die Balance of Performance nicht angepasst und dann kollidierte der Österreicher in der Startphase auf Platz 16 auch noch mit Franck Perera und Luca Engstler.

Erster Saisonsieg für Ferrari und Jack Aitken beim DTM-Samstagsrennen auf dem Lausitzring: DTM-Leader Thomas Preining gerät in der Meisterschaft unter Druck.

Jack Aitken: Souveräner erster Sieg in der DTM

Ex-Formel-1-Pilot Aitken fuhr währenddessen einen souveränen Start-Ziel-Sieg ein und sorgte als neunter Sieger im neunten Saisonrennen für einen neuen DTM-Rekord.

SSR-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti wurde Zweiter, Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde komplettierte als Dritter das Podest.

Damit macht nicht nur Bortolotti als Zweiter in der Meisterschaft Boden gut, sondern auch Winward-Mercedes-Pilot Lucas Auer und Schubert-BMW-Pilot Sheldon van der Linde, die auf den Plätzen vier und fünf ebenfalls viele Punkte holten.

Preining führt nach dem neunten Saisonrennen noch mit 118 Punkten in der Meisterschaft, Bortolotti lauert acht Punkte dahinter.

Das 2. Rennen am Lausitzring gibt es am Sonntag ab 12:55 Uhr LIVE auf ProSieben, im Stream auf ran.de, in der ran-App und auf JOYN zu sehen.