26. bis 28. Mai: Oschersleben (Deutschland)

Für den Saisonauftakt 2023 reist der DTM-Zirkus in die Motorsport Arena Oschersleben. 1997 eröffnet, war es die dritte permanente Rennstrecke in Deutschland, nach Nürburg- und Hockenheimring. 2000 gastierte die DTM zum ersten Mal in Oschersleben. Nun kehrt die beliebte, 3,667 Kilometer lange Strecke nach längerer Pause (Bild aus 2015) in den Kalender zurück. © Imago Images