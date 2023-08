DTM: Nach Sensationssieg - das ist Maximilian Paul

Anzeige

Völlig überraschend konnte DTM-Neuling Maximilian Paul das Rennen am Sonntag für sich entscheiden. ran stellt ihn vor.

Am späten Nachmittag, in der mit dunklen Wolken überzogenen Eifel, war die Sensation perfekt: Maximilian Paul gewann sein erstes Rennen in der DTM - bei seinem ersten Einsatz in diesem Jahr! Bei schwierigsten Bedingungen lieferte der 23-Jährige ein starkes Rennen und steuerte seinen Lamborghini Huracan GT3 von Startplatz 13 aus als erstes über die Ziellinie vor Laurin Heinrich und Lucas Auer.

Selten ist der Spruch "wie aus dem Nichts" zutreffender. Denn Maximilian Paul absolvierte sein erstes Wochenende in der DTM in dieser Saison, nachdem er den glücklosen Mark Wishofer ersetzte. Zuvor hatte Paul 2021 einen Gaststart in der DTM absolviert - Erfahrung war also nicht wirklich vorhanden.

"Ich bin glücklich, dass ich spontan die Gelegenheit bekam, in der DTM zu fahren. Wir hatten heute ein sehr gutes Auto, das Team hat die richtigen Entscheidungen beim Setup getroffen und den Boxenstopp unter Full Course Yellow richtig abgepasst. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Nach dem Crash in Kurve 1 war ich in einer guten Position und konnte einige Plätze gutmachen. Zu Beginn konnte ich sehen, wo andere Autos schwächer waren. Ich habe das schnell herausgefunden, konnte andere überholen und war dann in einem guten Rhythmus", lies Paul nach dem Rennen - ganz bescheiden - verlauten.