DTM - Porsche: Allied-Team und Fahrer für DTM präsentiert, Kader 2025 mit Preining

"Die Mannschaft aus Bayern setzt zwei Porsche 911 GT3 R für den ehemaligen Porsche-Junior Bastian Buus aus Dänemark und Ricardo Feller ein", hat Porsche in der Pressemitteilung auch gleich die beiden Fahrer des Allied-Teams in der DTM kommuniziert.

Bei der "Night of Champions", dem traditionellen Porsche-Saisonabschluss in Weissach, hat Porsche zahlreiche Bekanntgaben gemacht.

Damit ist nun auch fix, dass der Schweizer Feller, der bislang dem Ende 2024 aufgelösten Audi-Fahrerkader angehörte und von 2022 bis 2024 in der DTM für Abt am Start war, 2025 zu Porsche wechselt. Der 24-Jährige hat nun Vertragsfahrer-Status.

Keine Details zu Mantheys DTM-Programm

Wie sich Manthey 2025 in der DTM aufstellen wird, wurde nicht kommuniziert. "Manthey arbeitet derzeit daran, sein Engagement in der DTM auch in der Saison 2025 fortzuführen", heißt es in der Pressemitteilung. Alles andere als ein Verbleib Preinings wäre aber eine Überraschung - und auch Ayhancan Güven darf sich laut Informationen von Motorsport-Total.com Chancen auf ein zweites DTM-Jahr ausrechnen.

Güven bleibt übrigens Vertragsfahrer, was die generelle Bezeichnung für den Pool der Fahrer ist, die von Porsche 2025 für Einsätze beauftragt werden. Einen höheren Status haben nur die Werksfahrer.