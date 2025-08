In der DTM steht das Rennwochenende auf dem Nürburgring an. Thomas Preining freut sich besonders auf die Herausforderung - aus verschiedenen Gründen.

Das Rennwochenende der DTM auf dem Nürburgring (ab Freitag live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) ist für zwei Teams ein echtes Heimspiel. Sowohl HRT als auch Manthey sind im Gewerbepark von Meuspath direkt an der Rennstrecke zu Hause. Dementsprechend groß ist bei Thomas Preining die Vorfreude auf das DTM-Gastspiel in der Eifel.

"Das komplette Team ist extrem motiviert", sagt der Österreicher: "Dazu ist es einfach überragend, den 'Grello' auf dem Nürburgring zu fahren und den wahnsinnigen Support der Fans zu spüren."

Der gelbe Manthey-Porsche, den Preining in der DTM pilotiert, hat am Nürburgring aufgrund seiner Erfolge auf der Nordschleife bei den Fans absoluten Kult-Status.

Doch nicht nur deshalb fiebern Preining und die Manthey-Mannschaft den Rennen in der Eifel entgegen. "Es ist kein Geheimnis, dass wir mit dem Nürburgring noch eine Rechnung offen haben", sagt Preining und spielt damit auf das diesjährige 24-Stunden-Rennen an.