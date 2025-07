Norbert Haug: "Ich kann durchaus etliche positive Punkte in der Weiterentwicklung dieser Rennserie mit ihren klangvollen drei Buchstaben und einmaligen Historie erkennen. Dem ADAC ist zu danken, dass er diese Aufgabe in Zeiten, in denen Bremsen vermehrt über Gasgeben geht, übernommen hat. Mit dem Ziel, die DTM nach Jahren mit Irrungen und Wirrungen in eine zukunftsträchtige, weil zeitgemäße Richtung zu steuern. Steigende Zuschauerzahlen vor Ort wie an den Endgeräten dieser Welt sind der Lohn dafür. Viel wurde bereits erreicht, viel bleibt noch zu tun."

Haug: "Sie machen da in der Tat eine zutreffende Beobachtung. Aber es ist Saisonhalbzeit, und in der zweiten Saisonhälfte kann eine dazu fähige Mannschaft mehr als doppelt so viele Punkte holen als bis dato. Und Abt hat diese Mannschaft. Erst am Schluss wird zusammengezählt, das ist in der DTM nicht anders als im richtigen Leben."

Frage: "Abt tut sich nach dem Markenwechsel von Audi zu Lamborghini schwer, obwohl man mit Mirko Bortolotti den amtierenden Champion an Bord hat. Haben Sie erwartet, dass sie Zeit brauchen werden, um mit dem 'Lambo' in die Gänge zu kommen?"

Haug: "Ich müsste wahnsinnig geworden sein, würde ich einen ernstzunehmenden Meisterschaftstipp abgeben. Einen Wunsch gibt es von mir aber sehr wohl: Entscheidung im letzten Rennen in der letzten Kurve. Wer glaubt, das gäbe es nur im Traum, den erinnere ich gerne an die letzten 500 Meter der Formel 1-Weltmeisterschaft 2008."

Land Motorsport - Ricardo Feller Ganz muss die DTM nicht auf Audi verzichten. Ricardo Feller und Land Motorsport halten das Erbe der Ingolstädter am Leben. Nachdem der Schweizer die Testfahrten noch in einem kompletten schwarzen Boliden bestritt, ist nun das offizielle Design bekannt: Schlicht, silber-rot - klassisch Audi eben.

Mercedes-AMG Team Landgraf - Tom Kalender Der jüngste Fahrer der DTM-Geschichte als "Man in Black"? Tatsächlich ist das Design von Tom Kalender, der beim Saisonstart in Oschersleben zarte 17 Jahre und 30 Tage alt sein wird, noch nicht bekannt. So oder so - wir freuen uns auf den Youngster!

Mercedes-AMG Team Landgraf - Lucas Auer Von der Mamba in einen nicht weniger auffälligen Mercedes-AMG GT3. Lucas Auer startet auch 2025 in der DTM und sorgt im bewährten BWT-Pink für markante Bilder. "Ich freue mich riesig, wieder im BWT-Auto zu sitzen. Wir haben eine sehr lange gemeinsame Geschichte und sind bereits von 2015 bis 2017 in der DTM gemeinsam an den Start gegangen."

Dörr Motorsport Die Neulinge taten sich mit ihren beiden McLaren im letzten Jahr schwer: Routinier Timo Glock ist zurück in der DTM und setzt auf blau-weiß-rote Lackierung (#16), Youngster Ben Dörr startet in orange (#25). Ein Sponsor dürfte besonders für Aufmerksamkeit sorgen: MIt "Rühl24" wirbt Fitness-Ikone und Influencer Markus Rühl auf den Boliden - ausgebobbte Werbung!

Paul Motorsport - Maximilian Paul Auch in diesem Jahr sind Maximilian Paul und sein Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Alleinunterhalter. In den vergangenen Jahren wusste der Sachse bereits zu überzeugen - was ist dieses Jahr drin?

Haupt Racing Team Im vergangenen Jahr noch mit Mercedes unterwegs, sorgt HRT für die DTM-Rückkehr schlechthin: Erstmals seit 1994 ist Ford zurück in der Startaufstellung, am Steuer der beiden Mustang GT3 sitzen Arjun Maini (#36) und der Schweizer Fabio Scherer (#64).

Winward Racing Eine DTM ohne Mamba ist nicht vorstellbar! Umso schöner, dass das Kultauto auch in diesem Jahr wieder am Start steht, statt Lucas Auer pilotiert nun Jules Gounon den Mercedes AMG GT3 (#48). An seiner Seite geht der Vorjahresdritte Maro Engel (#24) an den Start

Land Motorsport - Ricardo Feller Für den Klassiker am Norisring hat sich Land Motorsport etwas ganz besonderes einfallen lassen: Das Team um Ricardo Feller tritt mit einem ganz in schwarz gehaltenem Audi mit Joyn-Folierung an. Ob der neue Look auch zum Erfolg führt? Die Rennen am Samstag und Sonntag (live auf ProSieben, Joyn und ran.de ) werden es zeigen.

Frage: "Auch Timo Glock hat bei seinem DTM-Comeback nach drei Jahren einen schwierigen Einstand, es gab stets Diskussionen um sein Fahrzeug. Wie sehen Sie seine Situation?"

Haug: "Aller Anfang ist schwer - und manchmal auch quer, wie der geneigte Beobachter der DTM-Bilder aus Zandvoort sehen konnte. Ich bin hoffnungsvoll, dass Timo in dieser Saison noch für Höhepunkte sorgen wird."

Frage: "Dieses Jahr wurden in der DTM am Sonntag zwei Stopps eingeführt. Hat sich das Ihrer Meinung nach bewährt und würden Sie es begrüßen, wenn in Zukunft auch am Samstag zwei Pflichtstopps kommen?"

Haug: "Zwei Stopps gab es in der früheren DTM auch schon. Und sie waren bei den Sonntagsrennen nun durchaus wieder das Salz in der Suppe. Das Finale der letzten Runden sonntags am Lausitzring mit drei Fahrern und drei Marken hatte inklusive der großartigen Bilder aus der Flugdrohne das Zeug für die DTM-Historienbücher. Und das will was heißen, bei der Historie dieser Rennserie mit ihren Spannungsmomenten während mittlerweile über 40 Jahren. Samstags kann es aus meiner Sicht bei einem Stopp bleiben. Das macht den Sonntag anders als den Samstag - und das ist gut so."