Landgraf-Mercedes-Pilot Lucas Auer ist der inoffizielle "Halbzeitmeister" der DTM -Saison 2025: Nach dem vierten von acht Rennwochenenden des Jahres liegt der Österreicher mit 109 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung. Warum ihm das wenig bedeutet? "Ich habe nicht in meinem Vertrag verhandelt, dass ich dafür einen Bonus kriege", grinst Auer. Aber ist er nun der Favorit auf den Titelerfolg?

Ein Blick in die DTM-Historie seit dem Comeback in der Saison 2000 verrät allerdings, dass die Chancen des Halbzeitmeisters tatsächlich am größten sind. Denn in den vergangenen 24 Jahren krönte sich der Pilot, der zur Halbzeit an der Spitze lag, insgesamt 15 Mal zum DTM-Champion.

Halbzeitmeister zu über 60 Prozent auch Champion

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Auer in diesem Jahr den Gesamtsieg holt, liegt also bei über 60 Prozent. Aber: In neun Fällen schaffte es der DTM-Halbzeitmeister am Ende des Jahres nicht, den größten aller Pokale mit nach Hause zu nehmen.

Zuletzt war das in der Saison 2022 der Fall: Nach acht von 16 Saisonrennen führte damals Grasser-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti. Der Italiener gewann zwar kein Rennen, stand in der ersten Saisonhälfte allerdings viermal auf dem Podium - und lag damit zur Halbzeit in Führung.

In der zweiten Saisonhälfte 2022 lief für den amtierenden DTM-Champion allerdings nicht mehr zusammen. Er blieb dreimal ohne Punkte und konnte nur noch einen Podestplatz erzielen, was in der DTM bestraft wird: Schubert-BMW-Pilot Sheldon van der Linde schnappte ihm den Titel weg.

Und nicht nur das: Bortolotti wurde am Ende des Jahres sogar nur Vierter! Ähnlich erging es Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde in der Saison zuvor. Der Südafrikaner krönte sich mit drei Siegen in der ersten Saisonhälfte 2021 zum DTM-Halbzeitmeister, wurde am Ende aber nur Dritter.