DTM 2023: Das Power Ranking vor dem Spielberg-Wochenende

Zwölf DTM-Rennen 2023 absolviert - zehn verschiedene Sieger. Einzig Mirko Bortolotti fuhr bisher mehr als einen Rennsieg ein, sein Erfolg am Sonntag am Sachsenring war sein dritter der Saison. Das bedeutet für den SSR-Piloten die Führung in der Gesamtwertung. Auch in die Führung im ran Power Ranking der Fahrer?

Dennis Olsen dürfte weiter nicht zufrieden sein. Der Manthey-Pilot wurde seinen eigenen Ansprüchen auch am Sachsenring nicht gerecht. Nach Platz 7 am Samstag folgte am Sonntag der bittere Ausfall. Macht Platz 8 in der Gesamtwertung - Niemandsland.

Nach Problemen am Lausitzring funktionierte der BMW auch am Sachsenring nicht wirklich. Sehr zum Ärger von Sheldon van der Linde, der den Traum der Titelverteidigung wohl langsam begraben muss. P6 am Samstag und DNF am Sonntag, so die ernüchternde Bilanz für den Südafrikaner.

Dass der Audi den Speed hat, ist an den Leistungen Ricardo Fellers zu erkennen. Und trotzdem schaffte es Teamkollege Kelvin van der Linde auch am Sachsenring nicht, ganz vorne mitzufahren. P5 am Samstag war okay, P13 am Sonntag zu wenig für seine Ansprüche.

Platz 10 am Samstag, Platz 6 am Sonntag: Thierry Vermeulen sorgte dafür, dass Emil Frey Racing trotz der beiden Ausfälle von Jack Aitken am Sachsenring zumindest etwas Grund zur Freude hatte. Die Formkurve des Belgiers zeigt weiter nach oben.

Nicht nur DTM-Leader Mirko Bortolotti zeigte am Sachsenring, dass der SSR-Lamborghini ordentlich Speed hatte. Auch Teamkollege Franck Perera ließ die Reifen qualmen, fuhr am Samstag auf P11 und am Sonntag gar auf P4. Im Nachhinein profitierte der Franzose von der Strafe gegen Ricardo Feller und durfte sich sogar über das Podium freuen. Félicitations!

Es mag seltsam erscheinen, Jack Aitken im Power Ranking klettern zu lassen, wenn er am Sachsenring keinen einzigen Punkt holte. Doch für seinen Nuller konnte der Brite nichts. Am Samstag musste er seinen Ferrari wegen technischer Probleme früh abstellen. Am Sonntag (P2 im Qualifying!) schoss ihn Feller ab, als er das Podium im Blick hatte.

Nach seinem ersten Podium der Saison am Lausitzring legte Luca Stolz am Sachsenring nach - und wie! Mit Platz 2 am Sonntag und dem Sieg am Samstag - der zweite seiner DTM-Karriere - war der HRT-Pilot der Mann des Wochenendes. In der Fahrerwertung liegt Stolz nun schon auf dem fünften Rang. Geht da noch mehr?

Felipe Drugovich Der Brasilianer konnte im letzten Jahr die Formel 2 gewinnen. Einen Stammplatz in der Formel 1 gab es allerdings trotzdem nicht. Lediglich die Rolle des Ersatzfahrers bei Aston Martin blieb Drugovich. Dort dürfte auch seine einzige Hoffnung auf ein Cockpit liegen, falls Besitzer Lawrence Stroll seinem Sohn Lance das Vertrauen entzieht, was jedoch eher unwahrscheinlich ist.

Alex Palou Der Spanier führt im McLaren zurzeit die IndyCar-Series an. Immer wieder gibt es Spekulationen um den 26-Jährigen wegen eines potentiellen F1-Engagements. Auch McLaren CEO Zak Brown ist vom Potential seines Schützlings überzeugt. Möglich ist ein Einsatz im Freien Training später in der Saison. Da McLaren mit Piastri/Norris die vielleicht aufregendste Fahrerpaarung hat im Moment, ist eine dauerhafte Anstellung in der Formel 1 nächstes Jahr trotzdem unwahrscheinlich.

Oliver Bearman Das aktuell vielleicht größte Talent im Motorsport. Mit gerade einmal 18 Jahren ist er der jüngste Fahrer in der Formel 2. Von Erfolgen hält ihn das allerdings nicht ab: Schon drei Saisonsiege erzielte der Ferrari-Junior in dieser Saison. In Baku schaffte Bearman Historisches, als er jede einzelne Session des Wochenendes für sich entschied. 2021 gewann er als erster Fahrer sowohl die deutsche als auch die italienische Formel 4. Im letzten Jahr gab er mit nur 16 Jahren sein Debüt in der Formel 3. Die Zukunft gehört dem Briten, doch im nächsten Jahr kommt die Königsklasse vermutlich noch zu früh.

Jack Doohan Der Alpine-Junior hat im Moment das Momentum auf seiner Seite. Nach einem schwierigen Saisonstart konnte der Australier die letzten beiden Hauptrennen in der Formel 2 gewinnen und hat sich so in der Gesamtwertung nach vorne katapultiert, er ist Vierter. Der Sohn der australischen Motorrad-Legende Mick Doohan möchte spät in der Saison noch einmal den Titel angreifen. In der Formel 1 könnte es allerdings schwer werden: Bei Alpine wird mit Ocon und Gasly als Fahrern voraussichtlich kein Platz sein.

Ayumu Iwasa Lawsons größter Konkurrent für einen Platz bei Alpha Tauri dürfte der Japaner Ayumu Iwasa sein. Ebenfalls Red-Bull-Junior, überzeugt der 21-Jährige im Moment mit Platz 3 in der Formel 2 mit dem französischen Dams-Team. Seinen prominenten Teamkollegen Arthur Leclerc hat er locker im Griff. Trotzdem wird Iwasa um den Sieg in der Formel 2 kämpfen müssen, um den Vorzug vor Liam Lawson zu bekommen.

Liam Lawson Größte Nachwuchshoffnung von Red Bull dürfte der Neuseeländer Liam Lawson sein. Nach zwei starken Jahren in der Formel 2 und einer überzeugenden DTM-Saison 2021 ist der 21-Jährige im Moment auf Platz zwei in der japanischen Super Formula. Einzige Chance in der Formel 1 dürfte bei Alpha Tauri sein. Ob das schon 2024 klappen wird? Schwierig.

Frederik Vesti Aktuell auf Platz 2 in der Formel 2 mit Prema, macht der Däne ebenfalls auf sich aufmerksam. Der Mercedes-Junior wird beim GP von Mexiko für die Silberpfeile das 1. Freie Training bestreiten. Mercedes hält also einiges vom 21-Jährigen. In der neuen Saison könnte er bei Williams Logan Sargeant ersetzen. Mercedes hat als Motorenlieferant beste Kontakte zum Traditions-Team aus Grove. Zudem ist mit James Vowles der langjährige Chefstratege von Mercedes aktuell Teamchef bei Williams.

Theo Pourchaire Der Franzose ist mit Sicherheit der heißeste Kandidat auf ein Cockpit in der Formel 1. Aktuell führend in der Formel 2 mit ART, legte der Sauber-Junior bisher eine Bilderbuch-Karriere hin: Mit nur 16 Jahren gab er sein Debüt in der Formel 3. Im letzten Jahr belegt er hinter Felipe Drugovich den zweiten Platz in der Formel 2. Der 19-Jährige hat gute Chancen auf einen Platz bei Sauber (aktuell noch Alfa Romeo) in der neuen Saison.

Diese Rookies könnten wir 2024 in der Formel 1 sehen! Die Formel 1 hat sich in die Sommerpause verabschiedet. Damit beginnt traditionell die sogenannte "Silly Season", bei der Bewegung in die Belegung der Cockpits für die neue Saison kommt. ran zeigt, welche Rookies wir im nächsten Jahr sehen könnten.

Nach seinem vierten Platz am Samstag kam Feller am Sonntag sogar als Dritter ins Ziel. Doch die DTM bestrafte den Abt-Piloten im Nachhinein für sein hartes Manöver gegen Aitken . Eine bittere Pille im Titelkampf. Doch: Der Schweizer hat abermals gezeigt, dass er den Speed hat, um am Ende ganz oben zu stehen.

Wenn es nur im Qualifying besser laufen würde bei Thomas Preining! Startete der Manthey-Pilot am Samstag noch von P3, war es am Sonntag nur Startpplatz 11 - und trotzdem schaffte er in den Rennen mit P2 und P5 noch zwei Top-Ergebnisse. Preining ist bereit für den großen Wurf, doch sollte er nicht zu oft mit einem Handicap ins Rennen starten.

Platz 1 (=): Mirko Bortolotti (SSR Performance)

Am Samstag noch hatte Mirko Bortolotti mit allerhand Widrigkeiten zu kämpfen - fehlgeschlagener Boxenstopp, Rrobleme am Auto. Am Sonntag aber schlug der Italiener in gewohnter Manier zurück und holte seinen dritten Saisonsieg. Bortlotti hat nun neun Punkte Vorprung in der Gesamtwertung und geht als Titelfavorit in den Saisonendspurt.