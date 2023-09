"So viele Troubles selten erlebt": Was bei Lucas Auer am Sachsenring schieflief

Vor dem Sachsenring-Wochenende war Lucas Auer noch bester Mercedes-AMG-Pilot und durfte sich als Fünfter in der Meisterschaft Außenseiter-Chancen ausrechnen. Doch dann holte der Österreicher, der bis dahin eine ansteigende Formkurve gezeigt hatte, nach dem Samstags-Ausfall am Sonntag als 15. nur einen Punkt. Der Titel ist mit 78 Punkten Rückstand kaum noch zu holen.

Denn der Pirelli-Reifen ist zwar schwierig auf Temperatur zu bringen, hat aber den sogenannten "Peak" dennoch ganz am Anfang. Je früher man also in der Lage ist, den Pneu anzuwärmen, desto eher ist man in der Lage, den Vorteil des frischen Reifen zu nutzen.

Im Rennen schob dann Kelvin van der Linde Landgraf-Markenkollege Maro Engel in Auers Winward-Mercedes. Nach einem Ausritt ins Kiesbett stellte der Österreicher seinen Boliden vorzeitig ab.