Schon lange ist klar, wann auf welchem Kurs gefahren wird. Den Auftakt macht das Wochenende in Oschersleben Ende April, ehe es einen knappen Monat später in die Lausitz und anschließend an die niederländische Nordseeküste geht.

DTM 2025: Wo läuft die Saison im Free-TV?

ProSieben überträgt die gesamte DTM-Saison live und exklusiv im deutschen Free-TV.

Dabei werden jeweils die beiden Rennen des Rennwochenendes live im Free-TV übertragen.

DTM-Auftakt 2025 live in Oschersleben: Die Übertragungszeiten im Einzelnen

Fr., 25.4., 11:00 Uhr: 1. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App

Fr., 25.4., 15:35 Uhr: 2. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App

Sa., 26.4., 9:10 Uhr: 1. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App

Sa., 26.4., 12:55 Uhr: 1. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App

So., 27.4., 9:10 Uhr: 2. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App

So., 27.4., 13:00 Uhr: 2. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App