Der Mercedes-AMG-Werksfahrer, der auch in der Vergangenheit immer wieder am Freitag die Bestzeit markierte, war in 1:22.321 bei trockenen Bedingungen und Temperaturen von rund 14 Grad Schnellster.

Die Grasser-Piloten wollten ihren neuen Reifensatz nicht vergeuden und setzten erst ganz am Ende der ersten Session auf eine Qualifying-Simulation. Diese brachte Pepper auf den starken zweiten Platz. Die Piloten haben diesmal wegen des Saisonauftakts am Freitag übrigens nicht nur einen, sondern zwei neue Reifensätze zur Verfügung. Das bietet je nach Bedarf die Möglichkeit, einen Satz für einen der zukünftigen Freitage aufzubewahren.

Ford-Mustang-Piloten im Hintertreffen

Wie erwartet tut sich der Mustang GT3, der über einen langen Radstand verfügt, mit den langgezogenen und verwinkelten Kurven schwer, weshalb die Piloten Zeit verlieren. Dennoch blieb der Großteil des Feldes im Bereich von einer Sekunde zu Engels Bestzeit - mit Ausnahme der beiden Comtoyou-Aston-Martin-Fahrer, denen rund zwei Sekunden fehlten.

Am Samstag wird es nun erstmals in dieser Saison ernst: Um 9:20 Uhr steigt das erste Qualifying der Saison (live auf Joyn, ran.de und in der ran-App), um 13:30 Uhr wird dann das erste Rennen gestartet (live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App).