Erste DTM-Pole im dritten DTM-Qualifying: Der für Andorra startende Jules Gounon sichert sich in 1:21.072 den besten Startplatz beim Sonntagsrennen in Oschersleben. Der Winward-Mercedes-Pilot war damit um 0,075 Sekunden schneller als Grasser-Lamborghini-Pilot Jordan Pepper, der nach Platz zwei am Vortag erneut eine starke Leistung brachte.