Die DTM-Saison 2025 rückt näher. Vor dem Auftakt in Oschersleben Ende April sind zwölf Teams und 24 Fahrer bestätigt. ran liefert alle Informationen zu den Teams, Fahrzeugen und Piloten und wirft einen Blick auf die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Als amtierender Meister geht der Italiener Mirko Bortolotti in die neue DTM-Saison. Der 35-Jährige, der in dieser Saison für das Team Abt Sportsline fährt, kämpft als Gejagter um die Titelverteidigung.

Die Konkurrenz ist in diesem Jahr aber so groß wie lange nicht, zumal gleich zwei neue Hersteller mitmischen und frische sowie altbekannte Piloten um den Titel mitkämpfen wollen.

Die Rennserie verspricht Spannung, spektakuläre Comebacks und Neuerungen, die das Feld ordentlich durchmischen könnten.

Insgesamt umfasst die Saison acht Rennen, wovon sechs in Deutschland sowie jeweils eines in den Niederlande (Zandvoort) und Österreich (Spielberg) stattfinden werden. Der Auftakt erfolgt am 27. April in Oschersleben, enden wird die Saison am 5. Oktober am Hockenheimring.

Wir werfen einen genaueren Blick auf die Teams, Fahrzeuge und Fahrer, die bereits für die anstehende Saison bestätigt wurden.