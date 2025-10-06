Das Saisonfinale der DTM war typisch für ein großes Sportereignis – und genau deshalb so besonders. Denn es ist schon ein paar Jahre her, dass man an einer deutschen Rennstrecke Menschenmassen sah, die auf der Tribüne schrien vor Entsetzen oder weinten vor Freude und Begeisterung. Ein großes Ereignis für den Sportfan. Ein Kommentar.

Von Alexander Wölffing

Motorsport muss sich vom Fußball-, Eishockey- oder Football-Fan oft anhören zu technisch zu sein, zu sehr eine Wissenschaft für Ingenieure und für Perfektionisten hinter dem Steuer mit zu wenig Emotionen.

Ein Event, dass vor dem Bildschirm zuhause besser zu erleben sei als an der Rennstrecke. Und wenn sich die Piloten auf der Strecke mal ein bisschen härter angehen, müssen sie auch sofort mit drakonischen Strafen rechnen.

Und nun eben dieser 5. Oktober 2025: Eine einmalige sportliche Konstellation fand am Sonntagmittag um 14:30 Uhr ihren Höhepunkt. Neun Piloten waren ins Wochenende gegangen, um noch um die Meisterschaft zu kämpfen – einmalig in der Geschichte des Sports. Immerhin noch sieben Titelkandidaten waren es am Sonntagmittag nach zwei Qualifyings und einem intensiven Rennen am Samstag.

Und während sich nahezu alle der über 100.000 Zuschauer am Wochenende und Experten nur die Titel-Alternative sahen zwischen zwei Österreichern (Lucas Auer und Thomas Preining gingen als Gesamterster und – zweiter ins finale Rennen) und zwei Deutschen (Rene Rast und Maro Engel folgten auf den Tabellenplätzen drei und vier), fuhr Ayhancan Güven das Rennen seines Lebens.