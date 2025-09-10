Anzeige
DTM live auf ProSieben, Joyn und ran.de

DTM-Finale: Letztes Rennen am Hockenheimring im Free-TV, im Joyn-Livestream - Ayhancan Güven gewinnt

  • Aktualisiert: 05.10.2025
  • 23:08 Uhr
  • ran.de

In der DTM läuft das achte und letzte Wochenende der Saison 2025. So seht ihr das Rennen am Hockenheimring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Update, 05.10., 16:30 Uhr: Güven gewinnt DTM-Titel

Der türkische Motorsportler Ayhancan Güven hat sich beim Saisonfinale der DTM zum Meister gekrönt und den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

DTM-Finale 2025: Ayhancan Güven gewinnt in Hockenheim - und feiert historischen Titel

DTM-Finale live im TV und Stream

Die DTM-Saison 2025 ist auf der Zielgeraden. Das achte und letzte Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem legendären Hockenheimring statt.

Nachdem im vorletzten Rennen der Saison am Samstag keine Entscheidung gefallen ist, wird der neue Champion im allerletzten Rennen am Sonntag bestimmt. Sieben Piloten haben dabei noch die Chance, sich zum Champion zu krönen.

ran fasst alle wichtigen Informationen rund um das DTM-Wochenende am Hockeinheim kompakt zusammen

DTM live: Zeitplan zum Rennen am Hockenheimring

  • So., 05.10., 9:30 Uhr: 2. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • So., 05.10., 13:30 Uhr: 2. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App

DTM live im Free-TV: Läuft das Rennen am Hockenheimring im Free-TV?

Ja. Das Rennen am Hockenheimring wird von ProSieben übertragen.

DTM am Hockenheimring live: Wo kann ich das Rennen live im Stream sehen?

Das Rennen am Sonntag wird live auf Joyn und ran.de gestreamt.

Rennen am Hockenheimring live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?

Auf ran.de gibt's Liveticker zu jeder DTM-Session.

