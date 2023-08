Anzeige

Auf abtrocknender Strecke holt sich Abt-Audi-Pilot Ricardo Feller am Sonntag die Pole. DTM-Leader Thomas Preining und Samstag-Sieger Mirko Bortolotti müssen beide hingegen Rückschläge verkraften.

Das Eifel-Wetter spielt auch am Sonntag verrückt - und stellte die Teams bei Sonnenschein und abtrocknender Strecke vor die schwierige Wahl, ob Regen- oder Trockenreifen im zweiten Qualifying auf dem Nürburgring die richtige Wahl ist: Am Ende waren es Trockenreifen - und Abt-Audi-Pilot Ricardo Feller holte in 1:29.562 die Poleposition.

Zweiter wurde Champion Sheldon van der Linde mit 0,247 Sekunden Rückstand im Schubert-BMW vor Emil-Frey-Ferrari-Pilot Jack Aitken (+0,466) und David Schumacher, der auf Platz vier mit 0,715 Sekunden Rückstand bester Mercedes-AMG-Pilot wurde.

Nicht ganz im Spitzenfeld präsentierte sich Porsche: Manthey-EMA-Pilot Dennis Olsen wurde mit 1,092 Sekunden Rückstand Achter, Teamkollege und DTM-Leader Thomas Preining (+1,740) kam nur auf Platz 16.

Noch schlechter lief es für Samstag-Sieger Mirko Bortolotti.