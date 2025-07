Die DTM-Saison 2025 läuft und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn und bei ran zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Der Blick richtet sich auf die DTM-Saison 2025, wenn die Tourenwagen-Serie erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren wird. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es 2025 wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern geben.

Schon lange ist klar, wann auf welchem Kurs gefahren wird. Den Auftakt machte das Wochenende in Oschersleben Ende April, ehe es einen knappen Monat später in die Lausitz ging und anschließend an die niederländische Nordseeküste geht.