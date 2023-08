Anzeige

Die Rennleitung verdächtigte Franck Perera, unerlaubte Schützenhilfe für SSR-Teamkollege Mirko Bortolotti geleistet zu haben. Eine Untersuchung brachte am Samstagabend endlich Klarheit.

Um 19:43 Uhr fiel die Entscheidung am Nürburgring: Freispruch für SSR-Performance und Franck Perera, was den Vorwurf des unsportlichen Verhaltens angeht.

Der eine Runde zurückliegende Franzose fuhr beim Restart hinter seinem führenden SSR-Teamkollegen Mirko Bortolotti so langsam, dass Verfolger Thomas Preining bis zum Grünlicht bei der Startlinie bereits mehrere Sekunden Rückstand hatte, aber nicht überholen durfte.

Der Verdacht lag nahe, dass Perera absichtlich bummelte und somit den Teamkollegen zum Sieger machte, weshalb die Rennleitung den Fall genau untersuchte: Neben einer Anhörung mit Perera wertete man Telemetriedaten aus und untersuchte Funksprüche mit beiden SSR-Piloten und Inboard-Kameras.

Am Ende lautete das Urteil aber "No further Action".