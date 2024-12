Porsche: Allied-Team und Fahrer für DTM präsentiert, Kader 2025 mit Preining!

Bei der "Night of Champions", dem traditionellen Porsche-Saisonabschluss in Weissach, hat Porsche zahlreiche Bekanntgaben gemacht: Zunächst hat man den Fahrerkader für 2025 präsentiert (Liste siehe unten), dem mit Thomas Preining auch der DTM-Meister des Jahres 2024 angehört. Damit ist klar, dass der mit Jahresende auslaufende Werksvertrag des Österreichers verlängert wurde und der 26-Jährige nicht zu BMW wechselt.

Zudem hat Porsche offiziell bekanntgegeben, dass Allied Racing 2025 - wie Motorsport-Total.com bereits berichtete - als zweites Porsche-Team neben Manthey in die DTM einsteigen wird.

"Die Mannschaft aus Bayern setzt zwei Porsche 911 GT3 R für den ehemaligen Porsche-Junior Bastian Buus aus Dänemark und Ricardo Feller ein", hat Porsche in der Pressemitteilung auch gleich die beiden Fahrer des Allied-Teams in der DTM kommuniziert.

Ex-Audi-Pilot Feller neuer Porsche-Vertragsfahrer

Damit ist nun auch fix, dass der Schweizer Feller, der bislang dem Ende 2024 aufgelösten Audi-Fahrerkader angehörte und von 2022 bis 2024 in der DTM für Abt am Start war, 2025 zu Porsche wechselt. Der 24-Jährige hat nun Vertragsfahrer-Status.

Beim Allied-Team versucht Feller, der 2022 noch um den DTM-Titel kämpfte und 2023 eine enttäuschende Saison erlebte, einen Neustart. Mit Bastian Buus setzt das Team im zweiten Cockpit auf einen Fahrer, mit dem man bereits von 2020 bis 2023 zunächst im GT4-Bereich und dann in den Porsche-Markenpokalen zusammengearbeitet hat.

2023 wurde Buus mit dem Lechner-Team Porsche-Supercup-Meister, wodurch er 2024 zum Vertragsfahrer befördert wurde. Jetzt gelingt dem 21-Jährigen mit dem DTM-Einstieg der nächste Karrieresprung.

Keine Details zu Mantheys DTM-Programm

Wie sich Manthey 2025 in der DTM aufstellen wird, wurde nicht kommuniziert. "Manthey arbeitet derzeit daran, sein Engagement in der DTM auch in der Saison 2025 fortzuführen", heißt es in der Pressemitteilung. Alles andere als ein Verbleib Preinings wäre aber eine Überraschung - und auch Ayhancan Güven darf sich laut Informationen von Motorsport-Total.com Chancen auf ein zweites DTM-Jahr ausrechnen.

Güven bleibt übrigens Vertragsfahrer, was die generelle Bezeichnung für den Pool der Fahrer ist, die von Porsche 2025 für Einsätze beauftragt werden. Einen höheren Status haben nur die Werksfahrer.

Porsche setzt 2025 auf 14 statt 16 Werksfahrern

Der Werksfahrer-Kader von Porsche wird - wie bereits kommuniziert wurde - durch die Abgänge der WEC-Piloten Andre Lotterer, Frederik Makowiecki, sowie Dane Cameron und Gianmaria Bruni, die in der IMSA-Serie beim Werksteam und bei Proton den Porsche 963 steuerten, etwas ausgedünnt.

Dafür wurde Julien Andlauer befördert, der bislang Vertragsfahrer-Status hatte und 2025 in der WEC im Hypercar sitzen wird. Formel-E-Pilot Nico Müller stieß schon während der Saison 2024 zum Werksfahrer-Kader. Kelvin van der Linde, dessen Zukunft offenbar bei BMW liegt, wurde nicht als Teil des Porsche-Kaders verkündet.

Anzahl der Vertragsfahrer bleibt gleich, Oeverhaus wird Junior

Die Anzahl der Piloten und Pilotinnen, die bei Porsche Vertragsfahrer-Status haben, bleibt mit 18 gleich wie 2024. Der 33-jährige Franzose Come Ledogar ist nicht mehr dabei, dafür wurden Feller und die Dänin Michelle Gatting, die 2025 in der WEC im Manthey-Porsche sitzen wird, aufgenommen.

Als neuer Junior wurde der 19-jährige Osnabrücker Theo Oeverhaus präsentiert. Der Meister des Porsche-Carrera-Cup Middle East 2023/2024 sowie Drittplatzierte des diesjährigen Carrera-Cup Deutschland setzte sich in einem Auswahlverfahren gegen acht weitere Talente aus den nationalen und regionalen Carrera-Cups durch. Er erhält nun eine Förderung von bis zu 225.000 Euro und startet in der neuen Saison unter anderem im Porsche-Supercup.

Fahrerkader Porsche Motorsport 2025

Werksfahrer: Julien Andlauer (FRA), Matt Campbell (AUS), Michael Christensen (DEN), Romain Dumas (FRA), Kevin Estre (FRA), Antonio Felix da Costa (POR), Mathieu Jaminet (FRA), Richard Lietz (AUT), Nico Müller (SUI), Felipe Nasr (BRA), Thomas Preining (AUT), Nick Tandy (GBR), Laurens Vanthoor (BEL), Pascal Wehrlein (GER)

Vertragsfahrer: Klaus Bachler (AUT), David Beckmann (GER), Bastian Buus (DEN), Jaxon Evans (NZL), Ricardo Feller (SUI), Michelle Gatting (DEN), Ayhancan Güven (TUR), Laurin Heinrich (GER), Wolf Henzler (GER), Marco Holzer (GER), Gabriela Jilkova (CZE), Lars Kern (GER), Nico Menzel (GER), Sven Müller (GER), Patric Niederhauser (SUI), Alessio Picariello (BEL), Patrick Pilet (FRA), Marco Seefried (GER)

Junioren: Alessandro Ghiretti (FRA), Theo Oeverhaus (GER)

Esport: Jordan Caruso (AUS), Charlie Collins (GBR), Joshua Rogers (AUS), Dane Warren (AUS), Mitchell deJong (USA), Elvis Rankin (USA)