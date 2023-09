Formel E: Comeback-Hammer um Ex-Champion Lucas di Grassi!

2016/17 krönte er sich zum Weltmeister, nachdem er zuvor einmal Dritter und einmal Zweiter der Gesamtwertung geworden war. In den vergangenen zwei Saisons fuhr der 39-Jährige für Venturi und Mahindra.

Di Grassi gewann 2014 den ersten E-Grand-Prix der Geschichte und sammelte in seiner Karriere bisher 40 Podestplätze, 13 Siege und zwölf schnellste Runden. Zudem ist er einer von zwei Fahrern, die in jeder Formel-E-Saison mindestens einmal auf dem Podium standen.

"Wir sind glücklich, dass es uns gelungen ist, Lucas wieder in unser Team zu holen – er war und ist ein guter Freund unserer ganzen Mannschaft und außerdem seit zehn Jahren eine absolute Größe in der Formel E", erklärte Hans-Jürgen Abt, CEO der ABT Gruppe.

ABT hat einen echten Coup in der Formel E gelandet. Das Team aus dem Allgäu holt Lucas di Grassi zurück. Der Brasilianer fährt an der Seite von Nico Müller.

Lucas di Grassi kehrt zu ABT zurück! Der erfolgreichste Fahrer der Formel-E-Geschichte wird in der kommenden Saison Teamkollege von Nico Müller. Das gab der Rennstall in einer Pressemitteilung bekannt.

"Es fühlt sich einfach nur großartig an, wieder zurück bei ABT zu sein. Mit diesem Team habe ich nicht nur zwei Titel (Fahrertitel 16/17 und Konstrukteurstitel 17/18, d. Red.) gewonnen, sondern verbinde auch unendlich viele Erinnerungen mit all den Menschen, die dort mit so viel Leidenschaft arbeiten", freut sich di Grassi: "Es ist aufregend, nach zwei Jahren zurückzukehren, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir alles geben, um Schritt für Schritt wieder die Ergebnisse zu erreichen, die die ganze Mannschaft verdient."

Sein offizielles Comeback feiert der Brasilianer vom 23. bis 27. Oktober bei den Testfahrten zur kommenden Saison.