Formel E: Nyck de Vries fährt 2024 bei Mahindra Racing

Anzeige

Nyck de Vries gibt sein Comeback in der Formel E: Der Niederländer wird ab 2024 wieder in der Elektroserie fahren. Mahindra Racing kündigte den ehemaligen Formel-E-Weltmeister als Fahrer für die kommende Saison an.

Nyck de Vries ist zurück in der Formel E! Der Weltmeister der Saison 2021, der zum Beginn des Jahres noch für AlphaTauri in der Formel 1 fuhr, wurde am Mittwochvormittag von Mahindra Racing als neuer Fahrer für die Saison 2024 vorgestellt.

An seine Seite rückt der bisherige Maserati-Pilot Edoardo Mortara auf, der das vollkommen überarbeitete Line-up des indischen Rennstalls komplettiert.

Lange Gesichter machten sich beim einstigen Formel-E-Riesen Mahindra Racing breit, als die Saison 2023 endete. Lucas di Grassi, Oliver Rowland und Roberto Merhi sammelten im letzten Jahr lediglich 41 Punkte, in der Gesamtwertung blieb den Indern nur der vorletzte Platz. Für 2024 sollte deswegen frischer Wind her: Und den holt sich das Team direkt aus der Formel 1.

Wie Mahindra in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird Nyck de Vries den Rennstall ab der Saison 2024 verstärken. Der Niederländer fuhr bereits zwischen 2019 und 2022 für Mercedes in der Formel E, 2021 gewann er in der Elektroserie den Weltmeistertitel.