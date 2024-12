Ferrari schreibt mit Charles und Arthur Leclerc Geschichte

Familienangelegenheit bei Ferrari: Formel-1-Pilot Charles Leclerc wird im Rahmen des Grand Prix von Abu Dhabi gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Arthur Geschichte schreiben. Wie die Scuderia am Mittwoch mitteilte, werden die beiden das erste freie Training am Freitag auf dem Yas Marina Circuit (10.00 Uhr/Sky) bestreiten. Damit sind sie das erste Bruderpaar, das an einem Formel-1-Rennwochenende als Teamkollegen an den Start geht.

Brüder in der Königsklasse des Motorsports gab es bereits. Das prominenteste Beispiel sind Michael und Ralf Schumacher, im selben Rennstall fuhren sie allerdings nie.

Arthur Leclerc wird am Freitag nun Carlos Sainz ersetzen. Der 24-jährige Monegasse ist Teil von Ferraris Entwicklungsprogramm und geht aktuell in der GT3-Serie und der LMP2, also in der asiatischen und europäischen Le-Mans-Serie, an den Start. Auch Charles Leclerc war früher im Entwicklungsprogramm von Ferrari und fand über Alfa Romeo bzw. Sauber seinen Weg in die Formel 1. Seit 2019 fährt er für Ferrari.

In 125 Grand Prix für den legendären italienischen Rennstall feierte Leclerc bislang acht Siege. Beim Großen Preis von Abu Dhabi kämpft er - dann wieder mit Sainz als Garagennachbar - noch um die Konstrukteurs-WM. Es wäre Ferraris erster Titel seit 2008. Zudem kann Leclerc noch Vize-Weltmeister werden.