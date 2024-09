Formel 1: Adrian Newey ist der Schlüssel für Aston Martin zum WM-Titel - ein Kommentar

Aston Martin: Adrian Newey als Ass im Ärmel

Stroll hat hier tatsächlich alles auf eine Karte gesetzt, die sich als echtes Ass im Ärmel entpuppen könnte.

Newey setzt sich in ein über die Jahre gemachtes Nest, wenn man so will. In der teuren Fabrik ist das Team seit dem vergangenen Jahr untergebracht, der neu gebaute Windkanal steht in den Startlöchern. Das frühere Force India wird 2026 mit Motorpartner Honda eng zusammenarbeiten, passenderweise wie Newey das bei Red Bull über Jahre bereits tat.

Und in Fernando Alonso ist ein alter Hase an Bord, der weiß, wie man in der Formel 1 Titel gewinnt. Ganz davon abgesehen, dass man so vielleicht sogar noch ganz andere Kaliber anlocken könnte. Newey und Max Verstappen kennen sich schließlich seit Jahren, holten bei Red Bull zusammen drei Titel.