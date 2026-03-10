Formel 1 "am Scheideweg": Ralf Schumacher warnt Macher der Königsklasse

Die neue Formel 1 sorgt für kontroverse Diskussionen. Ralf Schumacher hat den Saisonstart sacken lassen – und verkündet eine klare Meinung.

Ist die neue Formel 1 besser? Ist das Racing spannender, spektakulärer? Oder ist die Kritik der Fahrer an dem neuen Reglement berechtigt?

Der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher hat den Start in Australien ein bisschen sacken lassen.

Sein Fazit: Er kann die Fahrer verstehen, die mit der neuen Königsklasse nicht warm werden. Auch nach den Testtagen, Trainings, Qualifying und dem ersten Rennen nicht.

Das allseits verhasste Energiemanagement ist auch Schumacher ein Dorn im Auge.

"Der Mut der Fahrer, der vorher nötig war, [...] in schnellen Kurven mehr Risiko einzugehen", sei mit dem neuen Reglement nicht mehr da, so Schumacher im Sky-Podcast "Backstage Boxengasse".

"Man nimmt jetzt quasi dieses Fahrerische weg, ersetzt das durch einen künstlichen Eingriff", so der Sky-Experte. Ihm fehlt bei den vielen Überholmanövern durch den Overtake- oder Boost-Mode "die Glaubwürdigkeit".

Schumacher fand die Anfangsphase des Rennens zwar unterhaltsam, er glaubt aber trotzdem, dass sich die Formel 1 in einer heiklen Phase befindet, er spricht vom "Scheideweg der Formel 1".