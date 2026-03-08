Nach dem Saisonauftakt in Melbourne gibt es unterschiedliche Reaktionen der internationalen Presse auf die neue Formel 1.

Italien

Gazzetta dello Sport: "Der Große Preis von Australien bescherte den Silberpfeilen den erwarteten Triumph. Dennoch gelang es Ferrari, Mercedes das Leben schwer zu machen - eine gute Nachricht für die italienischen Fans."

Corriere dello Sport: "Ein spektakuläres Rennen in Australien eröffnet die neue Saison. Ferrari verneigt sich vor dem Doppelsieg von Mercedes, doch der dritte Platz von Leclerc gibt Maranello Anlass zur Hoffnung."

Corriere della Sera: "Die neue Ära der Formel 1 beginnt mit der Wiederherstellung der Mercedes-Herrschaft. Beim Saisonauftakt in Australien feierte Mercedes einen fantastischen Doppelsieg. Für die Silberpfeile war das Rennen jedoch kein Spaziergang."

La Stampa: "Eine Fahrt auf der Achterbahn - so lässt sich das erste Rennen der neuen Formel-1-Ära beschreiben, mit dem Gefühl, dass der Saisonstart reich an Wendungen sein wird."