Sergio Perez zeigt in der Formel 1 weiterhin durchwachsene Leistungen. Ex-Fahrer Ralf Schumacher geht von eine baldigen Trennung aus.

212 Punkte hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen, Platz 8 in der Fahrerwertung, ein 17. Rang beim Heim-Grand Prix. Sergio Perez wird den Erwartungen an ein Red-Bull-Cockpit in dieser Formel 1-Saison nicht gerecht.

Ex-Fahrer und "Sky"-Experte Ralf Schumacher wagt deshalb eine Prognose: "Nächstes Jahr fährt der sowieso keinen Meter in dem Auto, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube noch nicht mal, dass er die Saison zu Ende fährt."

Ein vorzeitiges Perez-Aus wäre dann doch ein ziemlicher Hammer. Es könnte allerdings für beide Seiten die beste Lösung sein, so Schumacher: "Das hat ja auch alles keinen Sinn mehr, für beide Seiten nicht. Auch für Pérez nicht. Der arme Mann ist so unter Druck, der geht jetzt auch nicht freudestrahlend nach Hause. Das soll ja auch Spaß machen."

Denn Perez' Performances bedingen schließlich nicht nur sein individuelles Abschneiden. In der Konstrukteurswertung rutschte Red Bull trotz eines Max Verstappen auf Weltmeister-Kurs hinter Konkurrent Ferrari ab. In den vergangenen beiden Jahren hatte man mit Abstand gewonnen, aktuell steht das Team nur auf Platz 3.