Mick Schumacher möchte den Sprung zurück in die Formel 1 schaffen. Dabei soll ihn insbesondere eine Person unterstützen.

Sportwagenfahrer Dirk Müller ist seit diesem Jahr auch offiziell als Berater an Mick Schumachers Seite. Der Sportwagen-Pilot, der 2004 die 24 Stunden auf dem Nürburgring auf einem werksseitig eingesetzten BMW M3 GTR gewann, will ihn zurück in die Königsklasse bringen. "Mick hat auf jeden Fall das Zeug dazu, in die Formel 1 zurückzukehren", sagt er gegenüber Motorsport-Total.com.

Aktuell fährt Mick Schumacher in der Le-Mans-Szene Rennen als Werksfahrer für Alpine. Müller glaubt, dass er das Zeug hat, in die Formel 1 zurückzukehren: "Mick ist vor allem menschlich ein richtig toller Typ. Und er hat extrem großes Talent, ist ein wirklich richtig schneller Fahrer."

Er verweist dabei unter anderem auf den Podestplatz von Mick Schumacher zusammen mit Jules Gounon und Frederic Makowiecki bei den 6 Stunden von Imola im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Schumacher hievte als Schlussfahrer mit einem hervorragenden Doppelstint und einer strategischen Meisterleistung das Hypercar Alpine A424 vom sechsten auf den dritten Platz.

Der 25-Jährige sei im Vergleich zu seinem ersten Formel-1-Engagement deutlich reifer geworden, findet Müller, auch durch sein Sportwagen-Engagement:

"Mick ist in seiner bisherigen Karriere nur Monoposto gefahren. Ich finde es gut für einen Rennfahrer, auch die andere Sichtweise kennenzulernen und mit deinen Teamkollegen zu wachsen. Mick saugt alles wie ein Schwamm auf."