Am Dienstagabend wurde Christian Horner von Red Bull als Teamchef entlassen. Nun äußerte er sich erstmals.

Ein Beben geht durch die Formel 1! Am Dienstag entließ Red Bull Teamchef Christian Horner. Dieser äußerte sich nun erstmals zu seiner Entlassung auf "Instagram". Nach einer "unglaublichen Reise über 20 Jahre" verabschiede er sich "schweren Herzens von dem Team, das ich von ganzem Herzen geliebt habe. Jeder Einzelne von euch, die großartigen Menschen in der Fabrik, war das Herz und die Seele all dessen, was wir gemeinsam erreicht haben", schreibt Horner in einem sehr emotionalen Posting, begleitet von einem kämpferisch anmutenden Foto, das ihn selbst in Siegerpose und mit Pokal in der Hand zeigt.