Formel 1: Ferrari mit neuen Rennanzügen - Lewis Hamilton und Charles Leclerc in dunklerem Rot

Die neuen Rennanzüge unterscheiden sich derweil auch noch in weiteren Details von denen aus der Vorsaison. Unter anderem ist der gelbe Streifen verschwunden, 2025 gibt es nur noch einen weißen, der sich jetzt über die Brust der Piloten zieht.

Das passt zu Informationen der italienischen Edition von Motorsport.com, die bereits vor einiger Zeit darüber berichtete, dass Ferrari auch beim Auto in diesem Jahr auf einen etwas dunkleren Rotton bei der Lackierung setzen wird.

Dabei fällt auf, dass der Grundton der neuen Overalls ein etwas dunkleres Rot als bei denen aus dem Vorjahr ist. Auch der Rennanzug, mit dem Neuzugang Lewis Hamilton in der Vorwoche seine erste Testfahrt im Ferrari absolvierte, war noch etwas heller.

Liefert Ferrari hier bereits einen Vorgeschmack auf die Lackierung des neuen Formel-1 -Autos für die Saison 2025? Die Scuderia hat am Montag (unter anderem mit einem Video in den sozialen Medien) die neuen Rennanzüge für dieses Jahr vorgestellt.

Das Wichtigste in Kürze

Leclerc setzt in diesem Jahr auf etwas mehr Weiß, das Grunddesign mit der monegassischen Flagge oben bleibt jedoch unverändert. "Ich bin mir sicher, er wird schnell sein", kommentiert der 27-Jährige selbst seinen neuen Helm.

Zusammen mit den Rennanzügen haben Hamilton und Teamkollege Charles Leclerc auch ihre Helmdesigns für die Saison 2025 gezeigt. Der Rekordweltmeister hatte seinen gelben Helm jedoch bereits bei seinem Test in Fiorano in der Woche zuvor präsentiert.

Neu sind zudem unter anderem die Sponsorenlogos von IBM auf dem Kragen der Overalls und Santander-Ersatz Unicredit auf der Brust. Geblieben sind dagegen die Namen der Fahrer in Großbuchstaben auf dem Rücken.

Ferrari mit mehreren Änderungen an Rennanzügen

Ob auch der neue Ferrari, der offiziell noch keinen Namen hat, schnell sein wird, das wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Der Bolide für die Saison 2025 soll am 19. Februar vorgestellt werden, eine Woche später beginnt in Bahrain der offizielle Wintertest der Formel 1.

Die neuen Ferrari-Farben wird die Weltöffentlichkeit derweil bereits einen Tag vor dem neuen Auto sehen. Die 2025er-Lackierung wird im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung der Formel 1 in London am 18. Februar präsentiert.