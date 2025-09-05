Anzeige
Vertrag ging ohnehin bis 2031

Formel 1: Grand Prix in Monaco bleibt bis mindestens 2035 im Kalender

  • Aktualisiert: 05.09.2025
  • 14:05 Uhr
  • SID

Die Formel 1 wird mindestens zehn weitere Jahre in Monaco fahren. Das gab die FIA am Rande des Großen Preises von Monza bekannt.

Das Fürstentum Monaco bleibt in den kommenden zehn Jahren Austragungsort der Formel 1. Der ohnehin bereits langfristig gültige Vertrag für das Traditionsrennen wurde um weitere vier Jahre bis 2035 verlängert, das teilte die Rennserie am Freitag in Monza mit. Die Maßnahme kommt überraschend, erst im vergangenen November hatten beide Seiten die Zusammenarbeit bis 2031 ausgedehnt.

"Ich bin erfreut, die Verlängerung für dieses fantastische Event verkünden zu dürfen. Es ist ein ikonisches Rennen, das von allen Fahrern und Fans geliebt wird", wurde Formel-1-Chef Stefano Domenicali in der Mitteilung zitiert.

Anzeige
Anzeige

Monaco GP steht seit langem in der Kritik

Dabei war die Veranstaltung in den vergangenen Jahren nicht unumstritten und gibt auch Anlass zur Kritik. Immer wieder gab es Zweifel an der Zukunft des Rennens, das seit 1955 ununterbrochen Teil der Formel-1-Saison ist. Grund ist vor allem die aufgrund der baulichen Gegebenheiten sehr enge und kaum veränderbare Streckenführung und die daher stets recht ereignislosen Rennsonntage.

Zudem zahlte Monaco lange Zeit eine deutlich geringere Antrittsgage an die Formel 1 als andere Standorte. Schon mit dem jüngsten Vertrag soll sich dies allerdings geändert haben, das Ergebnis ist nun eine völlig neue Situation für Monaco: In den vergangenen Jahren hatte es sich stets nur mit recht kurzfristigen Verträgen im Kalender gehalten.

Anzeige
Mehr aus der Formel 1
Überraschend ganz vorne: Lewis Hamilton in Monza
News

Hamilton überrascht mit Bestzeit im Training

  • 05.09.2025
  • 14:44 Uhr
Der Hockenheimring zeigt wieder konkretes Interesse an der Formel 1
News

Domenicali bestätigt Gespräche: Hockenheim hofft auf F1-Comeback

  • 05.09.2025
  • 11:31 Uhr
2019 war die Formel 1 zuletzt zu Gast in Hockenheim
News

Sensations-Comeback der Formel 1 in Deutschland?

  • 05.09.2025
  • 09:40 Uhr
Max Verstappen und Isack Hadjar werden nicht die Autos tauschen - auch nicht für einen Test ...
News

Warum Max Verstappen einen Racing-Bulls-Test ausschließt

  • 04.09.2025
  • 20:03 Uhr
Carlos Sainz ist über die Strafe noch immer richtig sauer
News

Sainz-Lawson-Kollision: Williams beantragt Neubewertung der Strafe

  • 04.09.2025
  • 19:22 Uhr
John Malone deutet erstmals an, dass Liberty Media zum richtigen Preis verkaufen würde
News

Formel 1-Eigentümer schließt Milliardendeal nicht aus

  • 04.09.2025
  • 18:47 Uhr
Hamilton
News

Kommentar: Hamilton ist bei Ferrari gescheitert

  • 04.09.2025
  • 18:37 Uhr
Lewis Hamilton in Monza
News

Hamilton in Monza: "Geschockt" und "motiviert"

  • 04.09.2025
  • 16:44 Uhr
imago images 1065903296
News

Formel 1: Großer Preis von Italien - Rennen in Monza live im TV, Livestream und im Liveticker

  • 04.09.2025
  • 15:50 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 04.09.2025
  • 08:08 Uhr