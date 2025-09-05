Formel 1: Grand Prix in Monaco bleibt bis mindestens 2035 im Kalender

Die Formel 1 wird mindestens zehn weitere Jahre in Monaco fahren. Das gab die FIA am Rande des Großen Preises von Monza bekannt.

Das Fürstentum Monaco bleibt in den kommenden zehn Jahren Austragungsort der Formel 1. Der ohnehin bereits langfristig gültige Vertrag für das Traditionsrennen wurde um weitere vier Jahre bis 2035 verlängert, das teilte die Rennserie am Freitag in Monza mit. Die Maßnahme kommt überraschend, erst im vergangenen November hatten beide Seiten die Zusammenarbeit bis 2031 ausgedehnt.

"Ich bin erfreut, die Verlängerung für dieses fantastische Event verkünden zu dürfen. Es ist ein ikonisches Rennen, das von allen Fahrern und Fans geliebt wird", wurde Formel-1-Chef Stefano Domenicali in der Mitteilung zitiert.