Lando Norris ist zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Dem McLaren-Piloten reichte beim Saisonfinale in Abu Dhabi ein dritter Platz zum Titelgewinn. Am Ziel seiner Träume konnte Lando Norris die Freudentränen nicht zurückhalten. Im wichtigsten Rennen seines Lebens hatte der Brite die Nerven bewahrt und sich erstmals zum Weltmeister in der Formel 1 gekürt. "Oh mein Gott. Ihr habt den größten Traum wahr werden lassen", funkte Norris an den Kommandostand von McLaren - und wischte sich unter dem aufgeklappten Visier über die feuchten Augen. Der Engländer holte beim brisanten Saisonfinale in Abu Dhabi den dritten Platz hinter Max Verstappen und seinem Teamrivalen Oscar Piastri, er entthronte damit den Seriensieger im Red Bull nach vier Jahren - erstmals seit 2008 stellt das Traditionsteam McLaren wieder einen Champion. Offiziell: Mick Schumacher verkündet Zukunft im Motorsport Piastri musste trotz eines starken Rennens die eigenen Titelhoffnungen begraben, erstmals seit 15 Jahren waren drei Piloten mit Chancen auf die Krone ins Finale gegangen. "Es ist unglaublich. Wir sind sehr, sehr stolz", sagte Teamchef Zak Brown am Sky-Mikrofon.

Lando Norris fährt Podestplatz sicher ein Dem Spitzenreiter Norris genügte aber ein Podestplatz, diesen fuhr er sicher ein. Sieben Jahre nach seinem Debüt in der Königsklasse ist er damit am Ziel seiner Träume angekommen. Der 26-Jährige war immer ein Top-Talent, galt vielen aber als zu weich für die entscheidenden Rennen - am Sonntag in Abu Dhabi wurde ihm allerdings nichts geschenkt. Mehrfach drohte Gefahr, doch Norris fuhr schnell, fehlerfrei und auch hart in den wichtigen Momenten. Am Ende schlug er Verstappen im WM-Kampf um nur zwei Punkte. Ferrari war mit Charles Leclerc noch einmal ein starker Jäger, der Monegasse musste sich aber mit Rang vier begnügen. Formel 1: "Dann bist du tot..." - Ferrari-Teamchef übt harsche Selbstkritik In den Stunden vor dem Start hatten sich alle Augen auf Norris gerichtet, denn er war derjenige, der alles zu verlieren hatte - gerade weil das große Ziel so einfach zu erreichen schien: In 17 der vorherigen 23 Saisonrennen hatte er auf dem Podest gestanden, nur einmal musste er das nun noch wiederholen. Er habe "überraschend gut geschlafen", sagte Norris nach Ankunft an der Strecke bei "Sky", "das ist der Moment, auf den wir unser ganzes Leben warten". Wenig später saß er dann regungslos auf einem Hocker in der Garage neben seinem Boliden - in Gedanken wohl schon beim wichtigsten Rennstart seiner bisherigen Karriere. Vergleichsweise entspannt wirkten derweil die Mienen bei Red Bull. Als die roten Ampeln dann ausgingen, waren alle drei Rivalen voll da, Verstappen, Norris und Piastri hielten ihre Positionen - wenig später zeigte sich allerdings, wie ernst es Piastri meinte. Der Australier war schneller, saugte sich schon auf der ersten langen Geraden an den Teamkollegen heran und ging am Ende der zweiten vorbei.

