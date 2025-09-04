Anzeige
Formel 1

Formel 1 in Deutschland: Kommt es zu einem Sensations-Comeback?

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 20:26 Uhr
  • SID

Die Motorsport-Fans in Deutschland dürfen wieder vorsichtig auf eine Rückkehr der Formel 1 nach Hockenheim hoffen. Sowohl die Rennserie als auch die Streckenbetreiber halten einen Grand Prix in Baden-Württemberg für möglich, das wurde am Donnerstag publik.

"Dass wir als Hockenheimring große Lust auf die Formel 1 haben, steht ja außer Frage und wir sind sehr froh darüber, dass es offensichtlich ein beidseitiges Interesse gibt", sagte Jorn Teske, Geschäftsführer des Hockenheimrings, dem SID: "Sehr gerne nehmen wir den Ball und die Aussagen von Stefano Domenicali auf, um wieder in intensiveren Kontakt zu treten. Wir werden sicher bald das direkte Gespräch suchen."

Er reagierte damit auf Aussagen von Formel-1-Chef Domenicali. Dieser hatte im Gespräch mit italienischen Medien auf ernsthaftes "Interesse aus Portugal, der Türkei und Deutschland" hingewiesen. Hockenheim war zuletzt 2019 Gastgeber der Formel 1.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Die Fahrerwertung der Formel 1

  • Das Rennen von Monza im Liveticker

Anzeige

Einen entscheidenden Impuls kann nun die neue Eigentümer-Struktur in Hockenheim geben. "Dadurch, dass wir nun private Investoren an Bord haben, kommt auf jeden Fall neuer Schwung in das Thema", sagte Teske: "Denn unsere neuen Gesellschafter sind allesamt Petrol Heads aber eben auch sehr gute Geschäftsleute mit einem weitreichenden Netzwerk."

Bis zu diesem Sommer war die Hockenheimring GmbH in öffentlicher Hand, die Stadt verkaufte nun drei Viertel der Anteile an eine Investorengruppe. Hinter dieser stehen fünf deutsche Unternehmen, die zuvor bereits geschäftlich am Ring aktiv waren.

Dadurch kann eine neue Bewertung der wirtschaftlichen Risiken stattfinden. Denn zum Problem der deutschen Strecken waren in den Jahren vor dem vorläufigen Abschied immer mehr die Rahmenbedingungen mit den hohen Antrittsgagen geworden. Die Formel-1-Rennen drohten stets, ein Verlustgeschäft zu werden.

"Oberste Prämisse", so Teske, sei aber "natürlich weiterhin, dass die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines Modells zur Ausrichtung der Formel 1 gegeben ist." Es bestehe daher nun das große Interesse, "die genaueren Bedingungen abzustecken und zu erfahren, wie die Vorstellungen der Formel 1 sind. Was die genauen aktuellen Zahlen angeht, tappen wir noch etwas im Dunkeln."

Weitere Inhalte
Max Verstappen und Isack Hadjar werden nicht die Autos tauschen - auch nicht für einen Test ...
News

Warum Max Verstappen einen Racing-Bulls-Test ausschließt

  • 04.09.2025
  • 20:03 Uhr
Carlos Sainz ist über die Strafe noch immer richtig sauer
News

Sainz-Lawson-Kollision: Williams beantragt Neubewertung der Strafe

  • 04.09.2025
  • 19:22 Uhr
John Malone deutet erstmals an, dass Liberty Media zum richtigen Preis verkaufen würde
News

Formel 1-Eigentümer schließt Milliardendeal nicht aus

  • 04.09.2025
  • 18:47 Uhr
Hamilton
News

Kommentar: Hamilton ist bei Ferrari gescheitert

  • 04.09.2025
  • 18:37 Uhr
Lewis Hamilton in Monza
News

Hamilton in Monza: "Geschockt" und "motiviert"

  • 04.09.2025
  • 16:44 Uhr
imago images 1065903296
News

Formel 1: Großer Preis von Italien - Rennen in Monza live im TV, Livestream und im Liveticker

  • 04.09.2025
  • 15:50 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 04.09.2025
  • 08:08 Uhr
Colton Herta wird Test- und Ersatzfahrer beim Formel-1-Team von Cadillac
News

Cadillac setzt auf Herta: Mick Schumacher definitiv raus aus der F1

  • 03.09.2025
  • 18:18 Uhr
Rennen im besonderen Look: Ferrari und Lewis Hamilton
News

Wie 1975: Ferrari mit Lauda-Design in Monza

  • 03.09.2025
  • 16:24 Uhr
Die Ferrari-Sonderlackierung beim Italien-Grand-Prix 2025 in Monza
News

Spezialdesign in Monza: Ferrari erinnert an Niki Lauda

  • 03.09.2025
  • 13:18 Uhr