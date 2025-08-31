Anzeige
Motorsport

Formel 1: Oscar Piastri gewinnt den Niederlande-GP in Zandvoort - Drama um Lando Norris

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 17:10 Uhr
  • SID

Oscar Piastri profitiert beim Formel-1-Rennen in Zandvoort auch vom Pech seines McLaren-Kollegen Lando Norris und feiert einen enorm wichtigen Sieg im Titelkampf. Einen Doppelausfall erleben die Ferrari.

Drama in den Dünen: Oscar Piastri hat in Zandvoort vom Pech seines McLaren-Rivalen Lando Norris profitiert und einen großen Sieg im Titelkampf gefeiert. Der Australier lag bis in die Schlussphase des Rennens nur knapp vor dem Engländer - dann stieg plötzlich Qualm aus Norris' Boliden auf. "Ich habe Rauch im Cockpit, das riecht nicht gut", funkte er noch und rollte dann aus.

Für den bislang so engen WM-Kampf hat das gravierende Folgen: Auf einen Schlag baute Piastri seinen Vorsprung auf 34 Punkte aus, Norris ist in den restlichen neun Rennen nun auf Probleme beim Australier angewiesen.

Anzeige
Anzeige

Lokalmatador Max Verstappen erbt Platz zwei von Lando Norris

Das späte Aus für Norris bescherte indes Weltmeister Max Verstappen einen achtbaren Erfolg beim Heimrennen. Der Red-Bull-Pilot wurde Zweiter, auf Rang drei gab es eine kleine Sensation: Der Franzose Isack Hadjar holte das erste Podest der Saison für die Racing Bulls.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Rennkalender der Formel 1

  • Fahrerwertung der Formel 1

Am kommenden Wochenende geht es im italienischen Monza weiter. Und ausgerechnet vor dem emotionalen Heimspiel für Ferrari erlebte die Scuderia durch einen Doppelausfall einen weiteren Tiefpunkt dieser Saison. Lewis Hamilton schied nach einem Fahrfehler aus, Charles Leclerc wurde von Mercedes-Pilot Kimi Antonelli abgeräumt. Vierter wurde George Russell im Mercedes, Nico Hülkenberg verpasste im Sauber als 14. recht deutlich die Punkte.

Nach dem Qualifying hatte Verstappen noch vorsichtig auf eine echte Überraschung hoffen dürfen. Nach schwierigen Trainingssessions holte er immerhin Startplatz drei hinter den so überlegenen McLaren - für die meiste Spannung im Vorfeld sorgte dennoch die ungewisse Wetterlage. Am Sonntagmorgen schien die Sonne über Zandvoort, gegen Mittag wurde es immer düsterer, am Start war es aber trocken - Regen war für etwa eine Stunde nach Rennbeginn angesagt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Sebastian Vettel mit Comeback? Weltmeister steuert Segelboot

Verstappen sorgt zu Beginn für Aufsehen

Auf den ersten Metern sorgte dann erstmal Verstappen für Unterhaltung. Der Weltmeister entschied sich als einer der wenigen Piloten für die weichsten Reifen und kam daher deutlich besser weg. Er schaffte es auf diese Weise, beide McLaren zu attackieren, ging dabei einigermaßen brutal vor, flog selbst beinahe ab - aber lag dadurch auf Rang zwei: hinter Piastri, vor Norris.

Es zeigte sich allerdings schnell, dass der Red Bull dort eigentlich nichts zu suchen hatte. Piastri zog davon, und in der neunten Runde ging auch Norris mit einem starken Manöver auf der Außenbahn vorbei. In geringem Abstand fuhren die McLaren in der Folge gemeinsam dem Feld davon.

Von nun an richteten sich die Blicke vermehrt nach oben, denn Regen wurde nun doch deutlich früher erwartet - er kam aber weiterhin nicht, und so wagte sich kaum ein Pilot zum Reifenwechsel an die Box. Es bestand ja die Gefahr, dass es gleich danach nass würde und die Piloten dann sofort wieder reinkommen müssten.

Es tröpfelte dann leicht, und Hamilton nahm dem Feld die Entscheidung zum Stopp ab: In einer Steilkurve kam er auf die bereits feuchte Bemalung neben der Strecke und rauschte in die Bande. Das Safety Car kam raus, und alle holten sich neue Slicks.

Nach Freigabe des Rennens waren die Abstände wieder kleiner, die Verhältnisse vorne aber sortiert, Positionskämpfe gab es nur im vorderen Mittelfeld. Dem nächsten Doppelsieg für McLaren schien nichts im Wege zu stehen - dann streikte Norris' Antrieb.

Mehr Motorsport-News
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
News

"Gamechanger": Mercedes und ADAC suchen deutsche Formel-1-Stars

  • 31.08.2025
  • 05:49 Uhr
Hauptdarsteller unter sich: Norris, Piastri, Verstappen
News

SID-Aufwärmrunde: Vier Kernpunkte für das Rennen in Zandvoort

  • 31.08.2025
  • 05:22 Uhr
Oscar Piastri (AUS) - McLaren Formula 1 Team - McLaren MCL39 - Mercedes during Friday, day2, of Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025, Zandvoort, The Nederlands, from Aug 28th to 31th - Round 15...
News

Formel 1: Piastri schlägt Norris und holt Zandvoort-Pole

  • 30.08.2025
  • 16:18 Uhr
Lando Norris kommt gut aus den Startlöchern
News

Formel 1: McLaren-Duo fährt allen davon - Verstappen kämpft

  • 30.08.2025
  • 12:44 Uhr
Toto Wolff will beim Thema Max Verstappen offen sein
News

Verstappen zu Mercedes? Wolff spricht ganz offen

  • 30.08.2025
  • 10:54 Uhr
Alex Palou ist bei den IndyCars derzeit der unumstrittene Dominator der Szene
News

IndyCar-Dominator Alex Palou: Der Superstar, den die Formel 1 ignoriert

  • 30.08.2025
  • 09:54 Uhr
Toto Wolff pflegt einen entspannten Umgang mit Toto-Deepfakes auf Social Media
News

Warum Mercedes-Teamchef Wolff über Porno-Deepfakes lacht

  • 29.08.2025
  • 23:37 Uhr
Fotomontage: Flavio Briatore, Valtteri Bottas und Toto Wolff
News

Wie Briatore "ein bisschen Marketing" für Bottas' Cadillac-Deal gemacht hat

  • 29.08.2025
  • 18:39 Uhr
Oscar Piastri im Duell mit seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris
News

Titeljagd! Fehlerfestival und Chaos im F1-Training

  • 29.08.2025
  • 18:37 Uhr
Norris vor den Verstappen-Fans in Zandvoort
News

Norris vor Piastri - Verstappen im Kies

  • 29.08.2025
  • 13:46 Uhr